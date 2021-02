El actor y productor puertorriqueño Osvaldo Ríos fue de las personas privilegiadas dentro de la industria del cine que pudo trabajar con el artista Christopher Plummer, quien falleció ayer a sus 91 años.

Plummer, ganador del Oscar, el Grammy y el Golden Globe, entre muchos premios, murió en su casa en Connecticut acompañado por esposa, Elaine Taylor.

Ríos lamentó su muerte, pero más allá de la tristeza afirmó celebrar la fortuna de haberlo conocido y de convertirse en un aprendiz de la grandeza del actor canadiense.

El actor que se encuentra viviendo en Ponce fue el productor ejecutivo del filme “Elsa & Fred”, versión en inglés que protagonizó Plummer junto a la actriz Shirley MacLaine. Ríos además de producir el filme para Hollywood, interpretó uno de los personajes del largometraje.

Para Ríos el hecho de estrechar la mano por primera vez del fenecido actor, -encuentro que se dio en un avión vía New Orleans días antes del rodaje de 28 días-, significó una las experiencias de su carrera más gratificante, ya que aseguró que la humildad y la nobleza de Plummer sumado a la grandeza actoral lo definían como ser humano.

“Tuve el privilegio de producir una de sus penúltimas películas junto a otros socios. Recuerdo aquel primer encuentro en enero del 2013 que iba con mi hijo mayor en un avión que salió desde Miami hacia New Orleans y es Giuliano que me dice ‘papi detrás de nosotros está Christopher Plummer’. Y cuando miro en efecto estaba él. Una vez despega el avión me presenté y él rápido bromeó que sabía quién era, al decir ‘usted es el del dinero’. La realidad es que el tiempo que trabajamos fue genial. La lección que me dio es que cuando tú realmente amas el oficio que realizas lo haces con la misma seriedad que los niños juegan sus juegos. Christopher Plummer era grande, pero nunca se proyectó de esa manera ”, rememoró el actor.

Ríos destacó que Plummer le dio un giro propio al personaje de “Fred” en comparación con la versión en español, realizada por el cineasta argentino Marcos Carnevale.

“Christopher Plummer le impregnó al personaje de “Fred” tanta fuerza, profundidad y detalle actoral que la película en inglés muy bien se pudo haber llamado Fred y Elsa. Christopher Plummer y Shirley Maclaine estaban al mismo nivel, pero en muchas escenas destacaba él. Eso lo logra solamente un actor de su calibre. Era un gustazo trabajar con él. Era el primero en llegar y el último en irse. Disfrutaba cada línea y parlamento. Era una delicia verlo”, afirmó Ríos.

La película “Elsa & Fred” debutó en el 2014 en las salas de cine en Estados Unidos y Puerto Rico.

Una de las escenas que más recuerda fue la de la icónica Fontana di Trevi en Roma, que tuvieron que filmarla en la madrugada por cuestiones de permisos.

“Tanto Christopher como a Shirley fue una delicia verlos, porque sin importar la edad ellos lo hicieron de madrugada hasta que salió el sol. Ellos dos se divirtieron como dos niños en la Fontana di Trevi en medio de esa pasión por hacer lo que tanto aman. Ahí tú ves la grandeza de un actor a pesar de los Oscar o los premios y sus éxitos”, reflexionó sobre el filme que fue su “ópera prima” como productor ejecutivo.

Dedicado al activismo social

El artista, por otro lado, aprovechó para invitar a más personas a unirse al activismo social y las diferentes organizaciones en y fuera de Puerto Rico. Desde el 2017, justo después del huracán María, el actor se ha enfocado en canalizar ayudas a cientos de familias de recursos limitados en la isla. El último año ha impactado el sur de Puerto Rico para atender a los afectados por el terremoto del 7 de enero del 2020 y toda la actividad sísmica de la zona. Además señaló que otra de las prioridades ha sido ayudar a las familias que se quedaron sin ingresos en el hogar por la perdida de empleo a causa de la crisis de salud provocada por la pandemia de COVID-19.

También se ha unido a esfuerzos en Estados Unidos dirgidos a darle voz, y reclamar igualdad para la comunidad latina.