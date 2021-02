El actor chileno-americano Pedro Pascal, y la actriz inglesa Bella Ramsey, estalarizarán una adaptación para la televisión del vídeojuego de Sony Computer Entertainment (SCE) “The Last of Us” que será producida y difundida por Home Box Office (HBO).

Según confirmó el escritor y director creativo de la serie de vídeojuegos, y copresidente del desarrollador Naughty Dog, Neil Druckmann, ambos artistas acordaron participar de la serie adaptada para la televisión escrita por Craig Mazin, creador de la serie de HBO “Chernobyl”. Druckmann está trabajando en el guión de la serie.

“Estamos absolutamente emocionados de contar con Bella, quien se une a la familia de The Last of Us”, escribió Druckmann en su cuenta de Twitter. Luego, en un segundo tuit, añadió: “yyyyyyyyyy también está la otra mitad. ¡Emocionado de tener a Pedro en nuestro show!”.

Pascal interpretará a Joel Miller, un padre de familia que pierde a su hija durante una pandemia mundial provocada por un hongo conocido como Cordyceps que muta a las personas y las convierte en monstruos. Unos 20 años después, Miller, un contrabandista en una ciudad segura en Boston, recibe una misión de parte de una organización secreta (Fireflies) para escoltar a Ellie, el rol que tendrá Ramsey.

Ellie es inmune a los efectos del hongo, razón por la que los Fireflies desean que sea entregad a un grupo de médicos que utilizarían su cerebro para crear una cura. El primer juego detalla la interacción entre Joel y Ellie, y las decisiones que ambos toman en un mundo que se ha vuelto extremadamente violento y en el que las personas llegan a niveles extremos para sobrevivir.

Pascal, quien ostenta el rol titular del cazarecompensas Mandalorian en la exitosa serie de Disney+ del mismo nombre, también interpretó el rol del villano Max Lord en “Wonder Woman 1984”, se unió al elenco de “Game of Thrones” en la cuarta temporada con el papel de Oberyn Martell, también conocido como el Red Viper de Dorne, quien muere a manos de Gregor Clegane (La Montaña) durante un duelo.

Por su parte, Ramsey debutó como actriz en la sexta temporada de “Game of Thrones” con el rol de Lady Lyanna Mormont, papel que mantuvo por el resto de la serie.

“The Last of Us”, un juego exclusivo de Sony para el PlayStation 3 y 4, fue muy bien acogido por la prensa de videojuegos y por los jugadores. Se convirtió en el décimo juego con más ventas en la historia. La secuela, “The Last of Us Part II”, fue polarizante por los giros que la historia de Joel y Ellie tomó.

La primera temporada de la adaptación para la televisión se basará en el primer juego.