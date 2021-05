La franquicia de películas de terror “Saw” abrió un nuevo capítulo en su historia con el lanzamiento en cines de la cinta “Spiral: From the Book of Saw”, que este fin de semana tuvo una recaudación en la taquilla estadounidense de $ 8.7 millones.

Con una proyección en 2,811 salas de cine, de acuerdo con “The Hollywood Reporter” aproximadamente el 45 por ciento de recintos permanecen a oscuras, apenas se van recuperando las salas y se espera que la estadística mejore durante el fin de semana del Día de la Recordación (31 de mayo), y los estrenos de “Cruella” y “A Quiet Place, Part II”, cintas grandes que llegan después de un año de pandemia.

La nueva historia de “Saw”, protagonizada por Chris Rock, Max Minghella, Marisol Nichols y Samuel L. Jackson, sigue a un grupo de policías que intentan detener al personaje del asesino Jigsaw.

Por otro lado, el filme protagonizado por Jason Statham, “Wrath of Man”, alcanzó el segundo lugar en su segundo fin de semana de estreno. La cinta de Miramax y United Artists Releasing obtuvo $ 3.7 millones en 3,700 recintos de Estados Unidos luego de 10 días de recaudación acumulando un total de $ 14.6 millones y un global de $ 56.

A la que no le fue tan bien fue a la cinta de Warner Bros, “Those Who Wish Me Dead”, que quedó en tercero con $ 2.8 millones en 3,198 cines. La historia dirigida por Taylor Sheridan está protagonizada por Angelina Jolie quien interpreta una mujer experta en supervivencia que lucha para proteger a un niño de asesinos despiadados. En Norteamérica la cinta se estrenó en simultáneo para la plataforma de entretenimiento HBO Max que, a decir de “The Hollywood Reporter”, por su trama se ajusta más a este formato que al de la pantalla grande, sobre todo en la era post-pandemia.

Quienes se mantienen entre las preferencias, pese a no ser títulos tan recientes, son la cinta de animé “Demon Slayer: Mugen Train” y la cinta para niños “Raya and the Last Dragon”, con $ 1.8 millones y $ 1.7 millones respectivamente, cerrando los primeros cinco lugares de ventas de taquilla.

En lo que se refiere a Zack Snyder y su “Army of the Dead” no hay cifras claras, ya que la plataforma Netflix no revela sus números; sin embargo, un aproximado indica que en 400 salas ganó entre $800,000 y $ 900,000.