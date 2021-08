Muchas de las situaciones en la vida son inexplicables para la ciencia, en cambio para los creyentes de Dios toda acción tiene una explicación, incluso cuando se desarrollan desde lo sobrenatural.

Así se desarrolla la película cristiana puertorriqueña “Creeré” que estrenará el jueves, 26 de agosto de 2021, en la cadena de salas de cine Caribbean Cinemas. El largometraje, dirigido por Julio Román, presenta las historias de personas que son transformadas de forma inexplicable a través de sucesos que solo pueden atribuirse a su fe cristiana. Todos los testimonios del filme, que se rodó en Puerto Rico, previo a la pandemia de COVID-19 son verídicos.

“Son historias contadas desde un punto de vista honesto y real. Yo sentía en mi corazón que Dios quería que contará su historia y qué mejor que buscar testimonios verídicos donde veamos que el poder sobrenatural de Dios se está moviendo. Así empezamos a seleccionar los testimonios de personas normales cuyas vidas cotidianas fueron tocadas y transformadas por Dios. Son cinco historias que, en medio de la cotidianidad, han surgido eventos sobrenaturales donde la mano de Dios está presente”, explicó el director que, además, fue el director de las películas locales, “Fuera de Tinieblas” y “El Último Minuto”.

Román aclara que no hay que ser cristiano para asistir a ver el largometraje, puesto que la historia dramática, hilvanada con comedia y humor, va dirigida a todo tipo de público. Es una invitación genuina a conocer los sucesos que transformaron a las personas. A descubrir el por qué hay cambios en la vida de las personas que deben ser contados sin exclusividad de denominaciones religiosas, aseguró el director.

“Los valores son universales y están clasificados para una denominación religiosa. Uno de los testimonios se da con un joven que estaba en la fila del supermercado y él siente que Dios le indica que ore desde allí por todas las personas que estaban enfermas y él empieza a orar por esas personas y las personas se empiezan a sanar en el supermercado. Esto es un muchacho común, no es un héroe de la fe, no es un pastor, no es las personas que normalmente escuchamos con ese tipo de historias. Esto es un muchacho que fue a comprar algo al supermercado. Todas las historias se presentan unidas dentro de los eventos sobrenaturales. A la hora de la verdad es Dios es el protagonista”, expresó el director del filme que estaba pautado para estrenar en abril de 2020, pero ante la pandemia se pospuso.

Para Román, “Creeré” es su tercera producción como director y su octavo proyecto como escritor. El elenco de la película lo conforman los puertorriqueños Nelson Luquis, Jaime Colón, Christy Muller, Coralis Mena, Phanie Gómez, Gaby Alicea, Viviana Rodríguez, Reinaldo Cintrón, Danny Albelo y Rewel Viera.

El director además de escribir el guion es uno de los testimonios del filme. Román quiso plasmar su testimonio y el de su esposa en la película sobre su anhelo de ser padres. Problemas de infertilidad en la pareja hicieron que pasaron más de diez años sin poder concebir, hasta que se cumplió el deseo con la llegada de su primer hijo hace cinco años.

El comediante y actor Gaby Alicea es quien se colocó en la piel de Román. En el caso del director, luego del “milagro del embarazo”, llegó un segundo hijo. En su testimonio se presenta el conflicto interior que tuvo entre buscar ayuda de la ciencia o dejar que todo fluyera.

“Ellos estuvieron muchos años sin concebir hasta que se le dio el milagro de tener su primer bebé. Es un testimonio muy lindo. La trama presenta todo lo que pasaron y las vicisitudes que pasaron. Muchas parejas se van a poder identificar con esta historia. Son historias que impactan y pude verla antes del estreno y puedo asegurar que el resultado a nivel de producción es de excelencia”, explicó Alicea, quien en las redes sociales se dedica a proyectos cómicos y de humor sano.

El actor aclaró que, aunque su vida no es testimonio en la película, se identifica con el “poder y la presencia de Dios” desde pequeño para lograr ser el ser humano que es hoy.

La canción oficial de la película que lleva el mismo nombre es una balada interpretada por ZYX WORSHIP. La misma fue escrita por Maité Rivera, Bryan Rivera y Jonathan Barajas. Trata el tema de la fe, y la esperanza.

“Creeré” se rodó en escenarios de Bayamón, Guaynabo, Carolina y Gurabo, bajó la producción de Prophesy Productions y Highway Studios. La producción, que contó con el apoyo de la empresa puertorriqueña Goya, será distribuida por Spanglish Movies.