El auge en la producción de cine local ha abierto la puerta para que los grupos de técnicos y demás trabajadores necesarios para la realización de un rodaje unan a veteranos con jóvenes que se están abriendo paso en esta industria.

Así ocurrió con la película local “Perfecto Anfitrión”, la apuesta cinematográfica que llegará a las salas de cine el jueves, 18 de noviembre, y que cuenta con el protagonismo de los puertorriqueños Pedro Capó, Luis Roberto Guzmán, Laura Alemán, y las mexicanas Sandra Echevarría y Alejandra Espinoza.

Esa experiencia le recordó al experimentado actor Luis Roberto, quien tuvo una destacada interpretación en la serie de Netflix “¿Quién mató a Sara?”, que en la actuación se sigue siendo unos “eternos aprendices”. El actor boricua, quien es egresado de la Universidad de Puerto Rico, hace 22 años comenzó y emprendió un sueño en México. Luego de que surgiera la oportunidad y aceptar su papel de militar en “Perfecto Anfitrión”, luego de leer el guion de este “thriller psicológico maravilloso”, por el cual no dudó en regresar a Puerto Rico.

“A mí la filmación me reconectó con mis inicios, que la mitad del ‘crew’ era experimentado y la otra mitad eran ‘interns’, eran ‘chavos’ apasionados del cine, que estaban haciendo su práctica. Eso para mí fue fundamental como para alimentar el alma y como reencontrarse nuevamente, que al final uno sigue conectando con sus inicios y de que somos unos eternos aprendices”, dijo en la conferencia de prensa sobre el filme que se grabó en abril de este año.

La intriga y el suspenso son las características principales de este “thriller” que fue filmado en su totalidad en Puerto Rico, en diversas localidades de Guaynabo y en Piñones. La dirección estuvo a cargo de Ariel Annexy Labault y fue escrita por Joaquín Casasola.

Otra puertorriqueña que hizo una pausa en su vida en Los Ángeles, fue la actriz Laura Alemán, para quien era necesario llevar una historia como la que se narra en esta película, cuya banda sonora estuvo a cargo del cantante y compositor Sie7e, cuyo nombre de pila es David Rodríguez. No solo eso, fue volver a reencontrarse con quien también son sus amigos actores, entre ellos Modesto Lacén, quien encarna el papel de un policía.

“El guion para mí como mujer es una historia que tenía que ser contada porque son conversaciones que normalmente no se atienden porque no muchos tienen la experiencia de la trata humana y del tráfico de mujeres. De pronto, entrar en este espacio en donde podemos generar conciencia sobre este problema social y darle voz a víctimas que han pasado por estas circunstancias, pues tengo el privilegio de darle voz. No es una película simplemente por gacer una historia y cine comercial, sino porque tiene un propósito de salvar vidas y traer a la luz conversaciones que importan”, explicó la actriz.

La película también cuenta con la participación de los actores Alexón Duprey Álvarez, Mariangelie Vélez Ramírez, Idennisse Salamán Rivera y José Eugenio Hernández.