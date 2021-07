El puertorriqueño Pierre J. Cabán logró en corto tiempo lo que para muchos se queda en un sueño sin llegar a hacerse realidad, por eso tal vez un estado de asombro continuo lo invade cuando habla del tema.

El recorrido por las artes que emprendió este joven de 23 años, natural de San Juan, comenzó en la Escuela Especializada Central de Artes Visuales en Santurce, lo que bastó para sentirse acogido y querer adentrarse al fascinante mundo del dibujo y la pintura, para luego continuar en La Escuela de Artes Plásticas y Diseño en el Viejo San Juan. La música también lo ha seducido.

Sin embargo, pertenecer a una agencia de modelaje y talento le abrió una puerta inimaginable. De solo haber hecho aparición como talento en videos comerciales y musicales, o para alguna serie -ya fuera como extra o como personaje secundario- su asistencia a un “casting” para un filme cambió su rumbo por los próximos meses del 2019.

El joven, cuyo nombre artístico es Cered, se dirigía hasta Londres para ser parte del reparto de actores del filme “Fast & Furious 9”. Apenas van dos semanas del estreno de esta película protagonizada por Vin Diesel y Michelle Rodríguez, y finalmente al verse en la pantalla grande sigue causándole un asombro indescriptible.

“Mi agente me preguntó si tenía pasaporte, ahí supuse que tenía un viaje envuelto, pero no tenía idea de qué se trataba. Cuando me explicó y me dio la noticia llamé a mis familiares y amigos más cercanos a contarles la noticia. Fue una euforia de que no podía creerlo. Yo ni siquiera pensaba que iba a viajar a Europa en algún momento cercano. Fue algo asombroso y la simple noticia de que me escogieran, ya lo era”, dijo el joven, cuya escena filmó a finales de octubre de 2019.

Aunque dijo sentir algo de miedo en un inicio, como suele pasar cuando uno se enfrenta a lo desconocido y a nuevas experiencias, asegura que era más fuerte la emoción y la alegría que le causaba esa oportunidad de actuar por primera vez en un largometraje hollywoodense y que no dudó en un segundo en que debía aprovechar. Esto, a pesar de que nunca ha tomado clases de actuación.

No tenía idea de cuán corta o grande sería su participación dentro de “F9”, la novena entrega de la franquicia “Fast & Furious”, que recaudó $70 millones en su primer fin de semana cuando estrenó únicamente en cines. No obstante, desde que recibió el libreto le puso empeño y constantemente ensayaba sus líneas con las que dijo haberse sentido súper cómodo, aparte de que se trataba de una película con la que se sentía familiaridad con la trama.

“Lo más que me gustó de este libreto fue que cuando yo lo leía no sentía la presión de que tenía que hacer un personaje porque se sentía como si fuera yo. Era un libreto bien yo, hablando bien normal, en spanglish”, dijo el actor, quien interpretó el papel de Leo joven, personaje que ya había sido interpretado por el cantante Tego Calderón en “Fast Five”.

El puertorriqueño compartió en escena con el también cantante urbano Ozuna, quien interpretó al personaje de “Santos” joven, interpretado anteriormente por Don Omar, así como con el joven actor Vinnie Bennett, quien hizo el papel de “Dominic Toretto”.

En el set de la película "F9", Cered junto a Vinnie Bennett, quien hizo el papel de Dominic Toretto joven.

“Me sentí súper cómodo con todo el mundo. La experiencia fue como verlo todo ‘up close’, por primera vez de frente, lo que es ser un actor, tener mi propio tráiler, conocer la rapidez y lo eficaz de todo lo que hay detrás del equipo de cámaras, cómo transformaron por completo una escena. Habían diferentes escenas dentro de un ‘chart’ gigante donde tenían diferentes escenas y ver eso fue como, esto son las grandes ligas. Esto no es ya ser extra”, confesó el también modelo.

Con su compatriota Ozuna, según cuenta, la experiencia fue “súper chévere” y aunque recuerda que en un inicio estaba nervioso, al llegar el momento de actuar, conectaron y se ayudaron mutuamente.

“La experiencia fue inolvidable en su totalidad, es algo que repetiría mil veces si pudiera. Fue impresionante sentir la cámara y tener de frente al director Justin Lin, que es alguien tan reconocido. La primera vez que me vio, lo que hizo fue hablar conmigo como 5 minutos e intercambiamos impresiones, hablamos de Puerto Rico, del huracán María, de los lugares que ha visitado. A la hora de actuar fue bien meticuloso y bien preciso en sus peticiones. Fue un proceso bien dinámico”, recordó el artista.

Luego de filmar, mantenerlo en silencio fue la parte más difícil para Cered, quien tuvo que esperar casi dos años para revelar su participación en “F9”, pues un contrato de confidencialidad se lo impedía. Esta película suponía que estrenaba el pasado año, pero la pandemia lo impidió. Ese tiempo que tardó en estrenar asegura que le ayudó a procesarlo todo poco a poco y compartió que el día de estreno oficial acudió con un minigrupo al cine con miembros de su familia cercana y algunas amistades.

“Esperaba un pedazo bien pequeño y terminó siendo un canto más largo de lo que yo esperaba y con bastante “spin time” de mí. Lo vi todo y fue bien sorprendente verme en la gran pantalla. Fue como un pequeño sueño que se hizo realidad en ese momento”, manifestó el joven, quien actualmente está enfocado en hacer murales, mientras se lanza en la música como cantante.

Su próximo plan es lanzar un EP a finales de este año con cuatro canciones, en el género del rap y variado, al que titulará “Mañana estaré mejor que hoy”. Previo a este, planea estrenar la canción “Cómodo”, que incluye parte de su experiencia de su viaje a Londres para trabajar en la película.

Como parte de sus expresiones artísticas, Cered también se ha dedicado a hacer murales.

“Siempre he estado bien claro de que soy un artista y mi meta siempre ha sido vivir del arte. Por eso soy multifacético: pinto, dibujo, rapeo, actúo, modelo y ese tipo de cosas que me gustan hacer. Definitivamente, esta película me abre las puertas no solamente en el ámbito cinematográfico, sino en el mundo del arte en general, en la pintura, los murales y la música. A seguir produciendo arte y creando, hasta el día que me muera”, concluyó.