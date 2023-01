Después de un año de controversia y de haber estado ausente de la temporada de galardones en Hollywood este próximo martes 10 de enero, regresa la entrega de los Golden Globe.

Aunque las predicciones para la entrega de estos premios siempre han sido parte del ritual, lo que de verdad queda por ver es cuanto afectará los nuevos miembros del gremio de periodistas conocidos como The Hollywood Foreign Press más allá del intento de la organización de cumplir con su cuota de diversidad sociocultural.

De no aferrarse a las tendencias conservadoras y descabelladas que han distinguido estos premios en el pasado, los Golden Globe tendrían una oportunidad genuina de rescatar su posición en esta importante temporada para la industria del entretenimiento.

Mejor Película de Drama

Lo que suceda en esta categoría ilustrará claramente si estos premios continuaran con las tendencias conservadoras de sus entregas pasadas o si los nuevos miembros de The Hollywood Foreign Press podrán recalibrar el impacto de estos premios en la ruta a los Oscars.

PUBLICIDAD

“Avatar: The Way of Water”

“Elvis”

“The Fabelmans”

“Tar”

“Top Gun: Maverick”

Ganará-Si la tendencia a lo convencional logra dominar en este gremio, el premio se lo llevará “Elvis”.

Se lo merece- De las dos secuelas nominadas en esta categoría, “Top Gun Maverick” es la que desafía todos los prejuicios que hay sobre la posibilidad de arte en el cine comercial de Hollywood.

Posible sorpresa- El gremio busca la bendición de la persona más poderosa de Hollywood y le da el premio más importante de la noche a “The Fabelmans” la película que dramatiza la infancia y juventud de Steven Spielberg.

Mejor Actriz

Ganará- La impactante interpretación de Cate Blanchett en “Tár” está destinada a iniciar su dominio de la temporada de premios.

Se lo merece- Michelle Williams por la interpretación más conmovedora de su carrera en “The Fabelmans”.

Posible sorpresa- En el pasado, estos premios se daban la oportunidad de reconocer al talento nuevo, lo cual hubiera apuntado hacia Ana De Armas por “Blonde”. Pero en esta ocasión la verdadera sorpresa sería si Viola Davis triunfa por “The Woman King”.

Mejor Actor

Austin Butler (”Elvis”)

Brendan Fraser (”The Whale”)

Hugh Jackman (”The Son”)

Bill Nighy (”Living”)

Jeremy Pope (”The Inspection”)

Ganará- Este premio lo tiene garantizado Austin Butler por “Elvis”.

Se lo merece- Austin Butler.

Posible sorpresa- La fascinación de este gremio con actores europeos podría darle el triunfo a Bill Nighty por “Living”.

Mejor Actriz de Reparto

Angela Bassett (”Black Panther: Wakanda Forever”)

Kerry Condon (”The Banshees of Inisherin”)

Jamie Lee Curtis (”Everything Everywhere All at Once”)

Dolly De Leon (”Triangle of Sadness”)

Carey Mulligan (”She Said”)

Ganará- El gremio no perderá la oportunidad de rendirle tributo a la carrera de Jamie Lee Curtis con un triunfo en esta categoría.

Se lo merece- Kerry Condon, por balancear con belleza y veracidad la melancolía y la comedia de “The Banshees of Inisisherin”.

Posible sorpresa- Angela Basset se convierte en la primera actriz en ganar un premio de actuación por un filme de Marvel Studios.

PUBLICIDAD

Mejor Actor Secundario

Brendan Gleeson (”The Banshees of Inisherin”)

Barry Keoghan (”The Banshees of Inisherin”)

Brad Pitt (”Babylon”)

Ke Huy Quan (”Everything Everywhere All at Once”)

Eddie Redmayne (”The Good Nurse”)

Ganará- Ke Huy Quan por “Everything Everywhere All at Once”. Si hay algo que disfruta este gremio es acentuar con un premio a un interprete que logra reinventarse en más de una ocasión en su carrera.

Se lo merece- Barry Keoghan, de todas las cosas trágicas que suceden en “The Banshees of Inisherin”, su actuación es la que logra romperle el corazón al espectador.

Posible sorpresa- Brendan Gleeson por “The Banshees of Inisherin”.

Mejor Dirección

· James Cameron (”Avatar: The Way of Water”)

· Daniel Kwan and Daniel Scheinert (”Everything Everywhere All at Once”)

· Baz Luhrmann (”Elvis”)

· Martin McDonagh (”The Banshees of Inisherin”)

· Steven Spielberg (”The Fabelmans”)

Ganará- Si Luhrman y Spielberg dividen los votos del lado conservador de este gremio, esto le dará el triunfo a Martin McDonagh por “The Banshees of Inisherin”.

Se lo merece- Daniel Kwan y Daniel Scheinert por el mejor manejo del lenguaje audiovisual de cualquier filme del 2022 con “Everything Everywhere All At Once”.

Posible sorpresa-Steven Spielberg vuelve a triunfar en esta categoría por “The Fabelmans”.

Mejor Actor en Película de Comedia

Diego Calva (”Babylon”)

Daniel Craig (”Glass Onion: A Knives Out Mystery”)

Adam Driver (”White Noise”)

Colin Farrell (”The Banshees of Inisherin”)

Ralph Fiennes (”The Menu”)

Ganará- Colin Farrell pos su excelente actuación en “The Banshees of Inisherin”.

Se lo merece- Colin Farrell.

Posible sorpresa - El triunfo mas inesperado en esta categoría sería si Diego Calva triunfa por “Babylon”, pero el único que tiene una posibilidad real de quitarle el premio a Farrell es Daniel Craig por “The Glass Onion”.

Mejor Actriz en Película de Comedia

Lesley Manville (”Mrs. Harris Goes to Paris”)

Margot Robbie (”Babylon”)

Anya Taylor-Joy (”The Menu”)

Emma Thompson (”Good Luck to You, Leo Grande”)

Michelle Yeoh (”Everything Everywhere All at Once”)

Ganará - Michelle Yeoh por su fabulosa y complicada interpretación en “Everything Everywhere All At Once”.

Se lo merece - Emma Thompson por su lacerante vulnerabilidad en “Good Luck to You, Leo Grande”.

PUBLICIDAD

Posible sorpresa - Lesley Manville por “Mrs. Harris Goes to Paris”.

Mejor Película de Comedia

“Babylon”

“The Banshees of Inisherin”

“Everything Everywhere All at Once”

“Glass Onion: A Knives Out Mystery”

“Triangle of Sadness”

Ganará - “The Banshees of Inisherin”, la comedia más conmovedora y deprimente del 2022.

Se lo merece - El despliegue cinematográfico virtuoso de “Everything Everywhere All At Once”.

Posible sorpresa - “The Triangle of Sadness”.