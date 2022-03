De todas las predicciones que tengo que hacer para la entrega número 94 de los Premios Oscar este domingo, hay dos de las cuales estoy seguro que no voy a fallar. A pesar de que los productores de la versión televisiva de la gran noche del cine han decidido entregar ocho categorías fuera del aire, entre ellas Mejor Sonido, Mejor Edición, Mejor Partitura Musical y Mejor Diseño de Producción, el lunes sin duda habrá la queja de que la ceremonia fue demasiada larga. Por alguna razón, al igual que estas predicciones, esto es algo que ha convertido en parte de la tradición del premio más importante de la industria del cine en Estados Unidos. De la misma forma, lo otro que está destinado a suceder es que el incluir un premio del público, por el cual se votó usando las redes sociales, no va a impactar la cantidad de personas que verá la entrega.

El resto de lo que sucederá con los premios de la Academia de Artes y Ciencias Audiovisuales resulta mucho más difícil de anticipar. Los Oscar han atravesado un momento de transición durante los últimos, mucho antes de la pandemia. Este año, un cambio de calendario regresó la ceremonia a la fecha que ocupaba por décadas, cuando la temporada de galardones en Hollywood duraba más y contaba con menos ceremonias con premios para repartir. De hecho este año, la ausencia de los Golden Globes y el espacio considerable entre los otros premios que sí se otorgaron (SAG Awards, DGA Awards, PGA Awards, Critic’s Choice Awards) volvió a elevar la importancia de la famosa estatuilla dorada como el reconocimiento más importante.

PUBLICIDAD

En contraste, este año las plataformas digitales tienen múltiples oportunidades de triunfar en la categoría de Mejor Película, algo que batalló intensamente apenas tres años atrás. En aquel momento, Steven Spielberg abiertamente hizo campaña para que Netflix no ganara en esa categoría. Este año, el poderoso cineasta tiene que lidiar con la posibilidad de que su versión de “West Side Story” va a perder la categoría principal ante un filme que tuvo su audiencia más grande en un servicio de streaming. Mientras esperamos para ver si esto finalmente acontece, en este espacio seguimos manteniendo viva la tradición de tratar de anticipar quiénes serán los nuevos ganadores con estas predicciones.

La gala, hoy 27 de marzo a las 8:00 p.m., se transmitirá en vivo desde el Teatro Dolby en la ciudad de Los Ángeles a través de ABC.

Mejor Película

Aun con 10 películas en esta categoría, no hay una que sea claramente la favorita. Apostar a la que más nominaciones tiene (“The Power of the Dog”) resulta anticuado y ninguna tuvo un impacto contundente en la taquilla. La clave parece estar en los otros premios que se repartieron cuyos votantes representan los gremios más numerosos de la Academia.

Ganará- Con el premio de Mejor Elenco de los SAG y el premio de Mejor Producción del gremio de Productores, “CODA” se convertirá en la primera película de una plataforma digital en triunfar en esta categoría.

Posible sorpresa- El aclamo por la dirección de Jane Campion podría lograr que “The Power of the Dog” se lleve esa distinción para Netflix.

PUBLICIDAD

Lo merece- “Licorice Pizza” con la ingeniosa y elegante fusión de sensibilidades cinematográficas de Paul Thomas Anderson.

Mejor Actriz

Por muchos años, las categorías de actores de reparto eran los momentos de la ceremonia donde cualquier cosa podía pasar. Este año esto es cierto de las categorías principales. El que tres de las nominadas en esta categoría ya tengan un Oscar, deja el espacio que la primera nominación para Kristen Stewart por “Spencer” resulte en una sorpresa. Sin embargo, todo parece indicar que aquí se reafirmará la fascinación por las transformaciones para interpretar figuras verídicas.

Ganará-Jessica Chastain por “The Eyes of Tammy Faye”

Posible sorpresa-Las transformaciones de Nicole Kidman y Chastain dividen los votos, abriendo el espacio para que Penélope Cruz reciba su segundo Oscar y el primero en esta categoría.

Lo merece- El trabajo honesto y detallado de Chastain eleva su interpretación de “Tammy Faye” más allá de su transformación física.

Mejor Actor

En esta categoría, todo parece indicar que la posibilidad de hacer historia va a determinar quién se lleva la estatuilla.

Ganará- Will Smith se convertirá en el quinto actor afroamericano en recibir un Oscar por su interpretación de “King Richard”.

Posible sorpresa- Lo más inesperado que podría pasar es que la Academia le dé un tercer Oscar a Denzel Washington por “The Tragedy of Macbeth”.

Lo merece-Andrew Garfield por su maravillosa y emotiva interpretación en la ópera prima de Lin-Manuel Miranda “Tick Tick Boom”.

Mejor Guion Adaptado

Categoría que carga con el mismo aire impredecible que Mejor Película. Queda por ver si la Academia opta por dividir los premios o dar la primera clave de cuál será la mejor producción con este Oscar.

PUBLICIDAD

Ganará- CODA

Posible sorpresa- Esta genuinamente es la segunda categoría donde “Drive My Car” podría triunfar además de en Mejor Filme Internacional.

Lo merece- “The Power of the Dog,” trasladar la meditación literaria de esta novela a la pantalla grande es un logro impresionante.

Mejor Guion Original

Ganará- “Belfast”

Posible sorpresa- “The Worst Person in the World”

Lo merece- “Licorice Pizza”

Mejor Actor Secundario

Todo parece indicar que esta categoría es la apuesta segura de la noche.

Ganará- Troy Kotsur culminara la temporada de premios con un Oscar en sus manos por su interpretación en “CODA”.

Posible sorpresa-Cualquiera de los otros cuatro sería una sorpresa, pero la más grande sería si JK Simmons vuelve a ganar en esta categoría por “Being The Ricardos”.

Lo merece-- Todo lo que es maravilloso de la propuesta de “Belfast” es parte de la interpretación acertada de Ciaran Hinds en “Belfast”.

Mejor Actriz Secundaria

Si hay algo que estos premios no pueden resistir es hacer historia y en esta categoría el hacer un eco de otro momento inolvidable de estos premios parece que va a determinar el resultado.

Ganará- Ariana DeBose elevará su versión de Anita junto a la de Rita Moreno, quien ganó en esta misma categoría por interpretar ese personaje en la primera adaptación de “West Side Story” para la pantalla grande.

Posible sorpresa-Se dividen los votos entre las que han recibido su primera nominación, logrando que la veterana Judy Dench obtenga otro Oscar por su interpretación en “Belfast”.

Lo merece- Aunque debería estar en la categoría de Mejor Actriz, resulta criminal que Aunjanue Ellis no triunfe por su poderosa actuación en “King Richard”.

PUBLICIDAD

Mejor Dirección

Ganará- Jane Campion, la segunda mujer en recibir una segunda nominación en esta categoría, se convertirá en la segunda mujer en ganar un Oscar por la dirección de “The Power of the Dog”.

Posible sorpresa-”Drive My Car” tiene muy pocas posibilidades en la categoría de Mejor Película, pero su director Ryusuke Hamaguchi podría dar una sorpresa aquí.

Lo merece- La dirección de Paul Thomas Anderson en “Licorice Pizza” es representativa de su talento ecléctico y contundente como cineasta.