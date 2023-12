“Ferrari”, el nuevo filme de Michael Mann (”Heat”, “Last of the Mohicans”) que estrenó esta semana en los cines de Puerto Rico, no es una biografía cinematográfica convencional. El guion de Troy Kennedy Martin (”The Italian Job”) se enfoca en solo tres meses de la vida del personaje titular. Lo que resulta infinitamente interesante es que durante el verano de 1957 Enzo Ferrari tuvo todas las crisis posibles en su vida de forma simultánea. Esta sobredosis de conflicto facilita la primera decisión acertada de la dirección de Mann.