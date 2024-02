La película “Argylle”, producción de Apple TV Plus y Universal Pictures que llegó a los cines de Puerto Rico esta semana, es lo que sucede cuando un guionista se siente retado por todos los “embustes de película” de las últimas tres secuelas de la franquicia de “Fast and Furious”. La razón principal por la cual la producción no es un desastre insufrible es porque el director, Mathew Vaughn, (”Kicks Ass”, “X-Men First Class”) ha encontrado una docena de formas de divertirse con su concepto central.