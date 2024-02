“Argylle” debuta entre reseñas mixtas y un recaudo en taquilla de $18 millones

Si bien Apple ha estado sacando películas originales desde 2019 y ganó el Oscar a mejor película con “CODA” en el 2021, la compañía solo recientemente ha sacado sus propias producciones de gran presupuesto. Las primeras dos, “Killers of the Flower Moon” de Martin Scorsese y “Napoleon” de Ridley Scott , han sido relativamente exitosas.

“Killers of the Flower Moon”, si bien no ha sido tan rentable al recaudar $156 millones a nivel global, fue una de las películas más elogiadas del 2023 y está nominada a 10 Oscars. “Napoleon”, lanzada en noviembre, ha recaudado $219 millones a nivel mundial, es decir tampoco ha sido rentable. Pero ambas han aumentado la reputación y el prestigio de Apple.