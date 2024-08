Resulta más que apropiado dejar saber que la adaptación para la pantalla grande que llega a los cines de Puerto Rico de “Harold and the Purple Crayon”, de Sony Pictures, es entretenida. El que no tenga muchas ambiciones artísticas que no estén relacionadas con esto no es particularmente problemático. Lo que sí queda claro es que el equipo de producción que ha trasladado la magia particular del libro de Crocket Johnson a los cines claramente piensa que entretenimiento familiar es sinónimo de entretenimiento hueco.