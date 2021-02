A lo largo de gran parte de su desarrollo “Fear of Rain”, largometraje de Lionsgate Films que estrena hoy viernes en las plataformas digitales de alquiler y compra de películas, logra mezclar las convenciones de un thriller con una representación honesta y visceral de lo que es sufrir de esquizofrenia. La directora y guionista Castille Landon (“Apple of My Eye”) acierta al utilizar el expresionismo como su recurso principal para ilustrar el agobio diario que sufre Rain (Madison Iseman), una adolescente que sigue batallando con su aflicción para tratar de tener una “vida normal”.