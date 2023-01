La ejecución del “humor bobo” de “Los Mecánicos”, el nuevo largometraje puertorriqueño que estrenó este jueves en los cines de la Isla, es bastante inteligente. Habrá aquel que sentirá la necesidad de señalar la supuesta ausencia de arte en una película que usa la mayor cantidad de convenciones de una comedia de enredos para apelar a una audiencia masiva. Este enfoque no será original o trascendental, pero aquí nunca deja de ser entretenido.

En más de una ocasión el guión de Julio Román, quien también está a cargo de la dirección, hace referencia a la película “Three Amigos!”, una comedia de 1986 protagonizada por Steve Martin, Chevy Chase y Martin Short. Al igual que ese filme la trama de “Los Mecánicos” entrelaza los enredos de tres bobos que viven para alimentar sus egos con una historia secundaria emotiva que garantiza la gratificación del espectador de principio a fin.

Otro punto de referencia para esta película son muchas de las comedias dominicanas que recientemente han sido protagonizadas por Raymond Pozo y Miguel Céspedes. Al igual que en esas producciones, aquí los personajes principales son los más cercanos a una caricatura, pero esto se utiliza para explotar la chispa cómica de los actores.

Mucha de la chispa cómica de “Los Mecánicos” viene de la buena química que hay entre Osvaldo Friger, Jasond Calderón y Juan Botta. Los actores claramente se están divirtiendo tratando de ser el enfoque cómico de cada escena y esto definitivamente es contagioso.

Aún más importante, la producción tiene bien presente que el toque liviano y predecible de su humor no es sinónimo de falta de valor de producción en pantalla. Como director, Román tiene buen dominio del medio y no hay nada en la propuesta que lleve al espectador a pensar que está viendo una producción que trabajó con un presupuesto limitado.

La otra forma que se descarta este tipo de oferta comercial es recriminando que no tiene nada que decir. El que diga esto de “Los Mecánicos” claramente no se fijó en la forma efectiva que la trama de la película se burla de tres “expertos” de un programa de televisión sobre temas automovilísticos que en realidad no saben nada de lo que están hablando. Y cómo su obsesión por ser famosos los lleva a toparse con una mujer de negocios (Gredmarie Colón) que está tratando de honrar el legado de su padre tratando de sacar a flote su taller de mecánica racing.

La importancia de hacer lo que te apasiona no será un mensaje particularmente profundo, pero aquí se presenta de una forma genuina con una buena dosis de comedia. Nada que vaya a transformar el séptimo arte, pero si divertirá al publico que se de la oportunidad de verla.