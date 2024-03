Reseña: los premios Oscar 2024 tuvieron una ceremonia entretenida y justa en extensión

Durante la primera sección del show esto parecía una misión imposible. Independientemente de si el espectador engrana con el humor particular de Kimmel, su monólogo inicial resultó eterno y con poco ritmo. Básicamente confirmando una vez más que si el anfitrión no está haciendo un medley musical como lo hacía Billy Crystal o Hugh Jackman, el formato del monólogo ha pasado de ser convencional a tedioso. Afortunadamente, de ahí en adelante todo fue tomando forma.

Lo otro que recordó que esto en esencia es un espectáculo para televisión fueron las interpretaciones de las canciones nominadas. La puesta en escena de cada una de ellas, incluyendo la de “Killers of the Flower Moon”, fue dinámica y muy acertada. Pero ninguna superó la interpretación de Ryan Gosling con el número de “I am Ken”. Al terminar, la energía era palpable y daba la impresión que muchos en el auditorio habían caído en cuenta que quizás debían haber votado por Gosling y no Robert Downey Jr. en la categoría de Mejor Actor Secundario. Sin embargo, el intérprete de “Iron Man” dio uno de los discursos más elocuentes e inteligentes de la noche.