Aunque “Midnight Mass” es una de las series más efectivas, arriesgadas, impactantes y entretenidas que Netflix ha estrenado este año, su primer capítulo requiere un poco de paciencia.

Esto no es porque sea aburrido. El ritmo inicialmente deliberado tiene que ver con que Mike Flannigan (“Doctor Sleep”, “The Haunting of Hill House”) no está interesado en las convenciones superfluas del género de horror. Su plan es lograr que el público quede atado emocionalmente con todos los personajes en pantalla, para entonces dar rienda suelta a virajes subversivos y sucesos verdaderamente macabros y horrendos. Este plan funciona a las mil maravillas y los otros seis episodios de esta miniseries son indudablemente adictivos y un logro a la par con las mejores contribuciones literarias de Stephen King a este género.

PUBLICIDAD

Los resumenes de la trama en estas reseñas son obligatorias, pero descubrir esta serie sin saber lo que viene es un verdadero regalo. Tomando eso en consideración, lo que sí se puede detallar es que en ese primer capítulo el espectador conoce a Riley Finn, un joven que descarrila su vida cuando tiene que ir a la cárcel por accidentalmente haberle robado la vida a una chica mientras conducía embriagado. Después de cumplir su sentencia, el protagonista regresa a la casa de sus padres en Crockett Island, una islita aislada con una población que no sobrepasa las 150 personas. La llegada de Riley coincide con la de un sacerdote nuevo que logra que sacudir el marasmo emocional de los habitantes de su comunidad y restaurar su fe. Demás está decir que no todo es lo que aparenta y lo que podría ser considerado un milagro eventualmente va a desatar algo oscuro y terrible.

Vale la pena resaltar que aquellos que disfrutan solo del tipo de horror que es una montaña rusa de brincos, probablemente no aprecien la ambición y creatividad que el equipo de producción logra en esta serie.

Hay momentos de horror gráficos, pero los más impactantes son los que Flannigan, sutilmente y en otras abiertamente agresivas, ilustra como la línea entre la fe y el fanatismo para estos personajes es muy fina. Esos momentos tienen un impacto dramático inmensurable y logran que la serie entera registre como un triunfo subversivo dentro de este género.