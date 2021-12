“Being the Ricardos”, largometraje de Amazon Prime que estrenó esta semana, marca la primera vez que como director Aaron Sorkin (“Molly’s Game”, “The Trial of the Chicago 7″) parece no estar completamente seguro de qué tipo de película está haciendo.

El gancho principal de la narrativa, dramatizar una semana de producción de la comedia “I Love Lucy” cuando era el programa más popular de la televisión de los Estados Unidos, desafía directamente la noción de una biografía tradicional sobre Lucille Ball y Desi Arnaz. Sin embargo, en más de una ocasión el filme rompe con esto para entrar en espacios tradicionales que elaboran como inició su romance y el desarrollo individual de sus carreras en Hollywood.

Para cualquier otra producción esto sería un problema grave, pero Sorkin lo apoya todo sobre las impresionantes interpretaciones de Nicole Kidman y Javier Bardem en los roles protagónicos. El impacto del trabajo de los actores es aún más grande cuando se toma en consideración que Sorkin los ha colocado en una posición imposible. Ni Kidman, ni Bardem se parecen físicamente a las personas que están interpretando. Esto deja de ser un obstáculo durante los primeros cinco minutos del filme, cuando queda claro que su enfoque va a ser como Lucy y Desi eran tras bastidores como artistas y las complicaciones particulares de su romance. Ambos intérpretes se lanzan de lleno en estos roles y milagrosamente logran seguir empujando y expandiendo su alcance dramático.

PUBLICIDAD

La semana que se dramatiza en esta película es una particularmente intensa a nivel personal y profesional en la vida de los Ricardo. Una revista de chismes ha publicado una crónica alegando infidelidades de parte de Desi y como si esto fuera poco, un periodista acusa a Lucy abiertamente de ser comunista. La presión de todo esto se vierte sobre el proceso de tratar de producir una comedia que podría ser cancelada en cualquier momento.

El pulso del filme está firmemente amarrado a todo lo que tiene que ver con la producción del programa. Sorkin claramente está fascinado con el nivel de perfeccionismo intenso que Ball tiene como artista y Kidman intensifica esta cualidad al máximo. Su Lucille Ball es una mujer de acero inquebrantable que no cuestiona sus instintos artísticos ni por un segundo. Donde se cuelan las inseguridades es en su vida personal y la inestabilidad que está socavando su matrimonio. Esta es la sección menos interesante de la película y una que se sostiene sobre la química de sus protagonistas.

El más que se ve afectado por esto es Bardem, que aquí se deleita en las cualidades más extrovertidas de Arnaz como artista y productor La calidad de su interpretación esta al mismo nivel que el de Kidman, pero el guion no le da el mismo espacio cuando la narrativa se trunca. Estos enredos innecesarios también resultan en un final convencional y anticlimático.

Independientemente de todas estas fallas, “Being The Ricardos” retiene la atención del publico como una celebración del talento de Lucille Ball y Desi Arnaz y los actores que han aceptado el reto de interpretarlos.