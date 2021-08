De las películas recientes que han dramatizado la vida de un ícono musical, Respect es la más conservadora. La producción de MGM, que llegó a los cines de la Isla esta semana y cuenta la historia detrás del ascenso musical de Aretha Franklin, podría haber sido producida hace más de cinco décadas atrás.

La película invierte gran parte de su presupuesto en recrear la época histórica en que inicia la vida de su protagonista, interpretada con sutileza y efectividad por Jennifer Hudson. La dirección de Liesl Tommy es pausada y reverente.

Ninguna escena es abandonada hasta que su punto queda completamente claro. Esto contribuye a que el filme tenga un ritmo pausado pero también garantiza una profundidad dramática que le hace justicia a la vida y al legado musical de la Reina de la música Soul.

De hecho, resulta admirable y efectivo que casi no se recurre a montajes musicales para agilizar el paso del tiempo. Los momentos más fascinantes del filme dan espacio para presenciar exactamente cómo el genio musical de Franklin se manifestó durante las grabaciones de éxitos como “I’ve Never Loved a Man”, “Amazing Grace” y la canción titular de la película.

La primera sección de la película invierte bastante tiempo mostrando las tres cosas que forjaron el destino de Aretha Franklin. Su relación complicada con su padre (Forest Whitaker), un ministro destacado que claramente veía el talento de su hija pero no el dolor de otros traumas. La muerte repentina de su madre y el abuso sexual que la dejó embarazada mucho antes de llegar a la adolescencia. Este último trauma la empujó a entrar en relaciones románticas con hombres abusivos y eventualmente a una adicción al alcohol.

A diferencia de Bohemian Rhapsody, donde el guión se apoyó por completo del talento de su actor principal para llenar los huecos dramáticos del guión, aquí Jennifer Hudson tiene la oportunidad de explorar la humanidad completa de Aretha Franklin.

El que Hudson pueda igualar su carisma en tarima no es ninguna sorpresa, pero la fragilidad de su jornada emocional la lleva a entregarle al público su interpretación más completa hasta el momento.

Aquí no hay los fuegos artificiales como su versión de “I Am Telling You I’m Not Going” en Dreamgirls, pero tiene consistentemente momentos de fragilidad que exaltan lo que Franklin batalló como mujer y logró como artista legendaria.