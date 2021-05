Lo mismo pero diferente. Así es la mejor forma de describir a “Spiral: From The Book of Saw”, largometraje de Lionsgate que llega a los cines este jueves, y cuyo objetivo principal parece ser generar otro ciclo de filmes dentro de la franquicia de “Saw”. Los productores de este filme están conscientes de que las secuelas anteriores perdieron su impacto por ser repetitivas. Esto los lleva a contrastar las diferencias de esta producción, la principal siendo tener a un intérprete como Chris Rock en el rol principal.

Samuel L. Jackson también forma parte del elenco de “Spiral: From The Book of Saw”.

Quizás sea cínico pensar que el proceso creativo de este filme fue crear una estructura donde Rock puede inyectar su humor irreverente en los espacios que no son consumidos por las muertes grotescas que distinguen estos filmes. Aún así, hay algunos momentos que las observaciones cómicas que hace el detective que interpreta Rock registran como momentos que fueron descartados de sus rutinas de “stand ups”, mientras que la estructura del guion se asegura de que no pasen más de veinte minutos sin que alguien no tenga una muerte horrible en pantalla. Esto de seguro va a generar curiosidad entre los seguidores de Rock y los fanáticos de los filmes de “Saw”, pero no resulta los suficientemente potente como para revivir esta franquicia.

En “Spiral” Chris Rock interpreta al detective Zeke Banks, un policía que ganó muchos enemigos en el departamento de Los Ángeles cuando al principio de su carrera denunció la corrupción y abuso de poder de uno de sus compañeros. Años más tarde a Zeke le toca ser el investigador principal de una serie de asesinatos que cargan con un toque de justicia extrema. Alguien ha decidido copiar los juegos mortales del asesino “Jigsaw” para limpiar la ciudad de todos sus policías corruptos. En el proceso de resolver este misterio el protagonista tendrá que enfrentar los demonios de su pasado.

Aunque la diferencia principal entre esta película y las secuelas de “Saw” es tener a Chris Rock y Samuel L. Jackson en roles claves, la atracción principal del filme sigue siendo la formas crueles y creativas en que los que son sometidos a los “juegos” del nuevo asesino son despachados. La última secuencia del filme despierta una ambición artística en el director Darren Lynn Bousman (“Saw 2”, “Saw 4”) que no está presente en el resto del filme. Considerando la cualidad genérica del guion y lo predecible que resulta la identidad del nuevo asesino, esto termina siendo inconsecuente.