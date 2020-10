“The Trial of the Chicago 7”, marca la segunda vez que el galardonado productor y guionista Aaron Sorkin (“A Few Good Men”, “The Social Network”, “Steve Jobs”, “The West Wing”) ocupa la silla del director. Su trabajo superlativo en este filme, que estrena en Netflix este viernes, no solo marca un brinco considerable en sus habilidades como director, sino también expande y reafirma sus destrezas como guionista. Aquí su habilidad distintiva para crear personajes complejos es igualada por una propuesta audiovisual que elevará el pulso del espectador de principio a fin.