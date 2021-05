El toque sólido del director Taylor Hackford (“Proof of Life”, “Officer and a Gentleman”) y los talentos considerables de Angelina Jolie y un excelente elenco secundario logran que todo lo que es convencional y predecible en “Those Who Wish Me Dead” sea totalmente irrelevante.

Este es el tipo de película que, con ver su avance de publicidad, se sabe exactamente cómo va a terminar. La sorpresa aquí es cómo el director y su elenco tienen el espacio para que el público quede genuinamente amarrado a los personajes y a las tribulaciones emocionales que enfrentan en la trama.

En esta adaptación de la novela de Michael Koryta -que estrena mañana simultáneamente en cines y en HBO Max-, Angelina Jolie interpreta a Hanna Farber, una mujer que ha decidido esconder sus traumas detrás de una imagen de alguien que no le importa y no le tiene miedo a nada. Como parte de un escuadrón de bomberos que lidian con incendios forestales, la protagonista no pudo prevenir una tragedia que le cobró la vida a varias personas. Al principio del filme, su “castigo” son varios turnos en la torre más aislada de un parque nacional. Esto es interrumpido violentamente cuando el destino de Hanna se cruza con el de Connor (Finn Little), un adolescente que huye de unos asesinos a sueldo que mataron a su padre.

Aunque el gancho comercial del filme sean las situaciones de suspenso que ponen las vidas de todos los personajes en peligro, el toque distintivo es cómo el director aprovecha los espacios que da el guion para darle profundidad a los personajes. El que esto se extienda a personajes secundarios y a los villanos del filme es una grata sorpresa. Sin embargo, lo más sorprendente de este filme, que ha sido diseñado para los talentos de Jolie como estrella de cine, es que los momentos más memorables le pertenezcan a otro personaje femenino.

Jolie está más que bien en esta película, pero parte de su efectividad aquí es cómo sutilmente le cede el espacio para que el resto de los actores que la acompañan, que incluyen a Nicholas Hoult, Jon Bernthal, Aiden Gillen y Medina Senghore, tengan la oportunidad de destacarse. El resultado es un filme de suspenso predecible que carga con un impacto emocional inesperado.