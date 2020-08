The Tax Collector, largometraje que estrena esta semana en las plataformas digitales de venta y alquiler, no es la primera ocasión en que David Ayer (“Suicide Squad”, “Fury”) tiene la oportunidad de resaltar su talento como director. De la misma forma, como guionista esta no es la primera vez que Ayer explora el mundo criminal de las calles del sur de California, temática de guiones destacados (“Training Day”, “Dark Blue”) que no dirigió.

En esta producción, Ayer ha creado una estructura dramática que le permite hacer una versión paralela de su filme End of Watch. La diferencia es que en esta ocasión el público sigue las rondas de dos personajes que recolectan el dinero devengado de toda la actividad criminal de Los Ángeles. Este gancho dramático interesante y efectivo es interrumpido por unas narrativas que empujan el filme hacia territorio dramático que fue redefinido por The Godfather y muchos otros filmes de gánster subsiguientes.

The Tax Collector no es la primera película donde un criminal y su familia pagan el precio de sus actividades ilícitas, pero eso no detiene a Ayer de querer de tratar de elevar ese conflicto a niveles operáticos.

La primera, y la mejor sección del filme, le sigue los pasos a David (Bobby Soto) y Creeper (Shia LaBeouf), dos agentes de la organización criminal mas poderosa de Los Ángeles. Sus trabajos no se limitan a recolectar dinero del resto de las operaciones en esa ciudad. Un día cualquiera la rutina también puede incluir tener que intimidar o eliminar violentamente a cualquiera que no cumpla con el código establecido por la familia en poder.

La dinámica entre estos dos personajes se establece rápidamente. David ha heredado esta vida de su familia y la ve como la única forma de proteger a su esposa y a sus hijos mientras los mantiene con un estilo de vida lujoso. Cuando las tensiones escalan en una situación peligrosa David es el que trata de retener el control. Cuando hay que recurrir a la violencia se activa Creeper, que tiene a LaBeouf dominando todas su escenas sin saber qué acento en realidad le toca a este personaje. Esto es compensado por la forma en que el actor siempre está sugiriendo la posibilidad de que algo terrible suceda si a Creeper le dan la oportunidad. La relación es puesta a prueba cuando un cartel de México sube a tratar a usurpar la posición de la familia de David.

Es en esta sección de la historia es donde Ayer, como director, se entrega a la idea de hacer una película que sobrepase la violencia excesiva de Scarface. Aquí no hay nadie que se salve: mujeres, niños o animales. A eso se le suma el que el villano principal practica santería lo cual le da una fuerza opresiva al torrencial de violencia que domina el segundo y tercer acto del guión.

Todo esto sería más impresionante si la propuesta visceral de Ayer no tuviera un guión que no aporta nada nuevo a este género. Al final hasta el carisma de LaBeuf queda reducido al cliché de perro que ladra no muerde.