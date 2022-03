Al igual que las versiones anteriores, la nueva adaptación de Cheaper by the Dozen se apoya por completo en la noción de que el caos que viene con el tratar de sostener una familia numerosa no es nada ante el poder del amor incondicional. Lo más curioso de esta versión, que estrena en la plataforma de Disney Plus este viernes, es cómo el toque mágico Disney que arropa ese mensaje positivo llega acompañado de varios elementos que buscan darle veracidad social a su concepto central.

En esta entrega, la pareja en el centro de la docena titular es una pareja interracial interpretada por Zach Braff y Gabriel Union. Cada uno llega a este matrimonio después de haberse divorciado y la presencia de sus ex parejas es incorporada como parte de la trama del filme. A esto se le suma una sección considerable de la historia que expone cómo el personaje de Union constantemente tiene que enfrentar diferentes formas de prejuicios mientras su familia tratar de construir una vida mejor.

Perseguir un sueño para aumentar la calidad de vida resulta ser el motor principal de la trama de esta versión. Aunque la película comienza con una secuencia que ilustra los diferentes sueños de todos los integrantes de los Baker, el filme en realidad se enfoca en el sueño de su patriarca.

Después de años de supervisar su propio restaurante junto a Zoe (Union), Paul quiere usar una de sus salsas distintivas como un trampolín para que su negocio crezca. Mudarse en busca de una vida mejor crea diferentes problemas para la numerosa familia. Todos ilustran que el tener más no significa nada si no tienes el apoyo de tu familia.

Resulta curioso que esta versión de Cheaper by the Dozen invierta tanto tiempo en acentuar todos los detalles que dejan claro que esta es una familia que vive en la realidad social del nuevo milenio. La falta de profundidad del guión logra que estas sean inconsecuentes. Con eso neutralizado, lo que queda son las mismas convenciones cómicas de hace más de cuatro décadas. Aunque las circunstancias sean distintas y se haya abierto espacio para un contexto sociocultural más realista, el gancho del filme sigue siendo una comedia genérica y predecible que busca resaltar la unidad familiar.