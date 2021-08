La revista “Variety” publicó una lista que revela el sueldo que ganarán las grandes estrellas de Hollywood por sus próximas películas. En ella se ordena de mayor a menor las cantidades que los intérpretes amasaron en relación con su título mejor pago del año, incluyendo las comisiones de su exhibición en streaming.

Dwayne Johnson, quien acostumbra encabezar este tipo de listados, quedó en segundo puesto (aunque, en números, igualado con el primero en ranking) gracias a “Red One”, la comedia de acción que está en desarrollo y fue adquirida por Amazon Studios; no confundir con “Red Notice”, que rodó para Netflix y se estrenará este año.

Por ese rol en “Red One”, The Rock cobró $ 50 millones, y se espera que la película se convierta en una franquicia.

Es lo mismo que se aseguró el inglés Daniel Craig, quien lidera la lista. El actor, que se despide este año de su participación en la saga James Bond, recibió de una sola vez el pago íntegro de $ 100 millones, por las dos secuelas de “Knives Out”, que prepara actualmente Netflix. Este policial repleto de caras conocidas que mezclaba comedia y un caso al estilo Agatha Christie se convirtió en un éxito comercial y de crítica. Está en Amazon Prime Video y Netflix quiere transformarla en saga.

Por detrás de Craig, los tres siguientes puestos están ocupados por actores no caucásicos. Además de Johnson aparecen Will Smith y Denzel Washington, quienes cobraron $ 40 millones por las producciones de Warner “King Richard” y “The Little Things” (disponible en HBO Max), respectivamente.

Smith interpretará a Richard Williams, el padre y entrenador de las famosas tenistas Venus y Serena Williams, en lo que se muestra como un drama sobre superación personal, tenis y sacrificio. Ya suena entre los posibles contendientes para el premio Oscar.

El ranking continúa con Leonardo DiCaprio y Mark Wahlberg, quienes cobraron $ 30 millones por sus películas. Di Caprio es el protagonista de la comedia negra de ciencia ficción “Don’t Look Up”, escrita, coproducida y dirigida por Adam McKay y que se estrenará en Netflix. Mientras que lo de Walhberg es por la película de acción “Spenser Confidential”, de Peter Berg. Se estrenó en Netflix el año pasado.

Recién en el sexto lugar aparece la primera mujer del listado, Jennifer Lawrence, quien compartirá protagónico con DiCapio en “Don’t Look Up”. Aunque en el caso de la ganadora del Oscar por “Silver Linings Playbook”, su sueldo es de $ 25 millones

Misma cifra por la que Julia Roberts aceptó protagonizar “Leave the World Behind”, que se basa en la novela de Rumaan Alam, estará dirigida por Sam Esmail y también estrenará Netflix. Este drama con tintes de ciencia ficción, sobre un matrimonio cuyas vacaciones se complican por un percance tecnológico, volverá a reunir en la pantalla a Roberts y Denzel Washington décadas después del thriller “The Pelican Brief”.

Sandra Bullock ocupa la novena posición del ranking gracias a los $ 20 millones que cobrará por “The Lost City of D”. Es una comedia romántica donde Bullock interpreta a una escritora que, en medio de una gira promocional, sufrirá un intento de secuestro, y para escapar, terminará en medio de una selva. El elenco también incluye a Channing Tatum, Daniel Radcliffe y Patti Harrison.

El Top 10 lo cierra Ryan Gosling con “The Grey Man”. Cobrará también $ 20 millones por esta película de los realizadores de “Avengers: Endgame”, Anthony y Joe Russo. Se trata de un gran thriller de espionaje global que se estrenará en Netfllix seguramente en 2022, y además de Gosling estarán Chris Evans, Ana de Armas (vuelven a trabajar juntos después de “Knives Out”) y Regé-Jean Page, la estrella revelación de “Bridgerton”.

Más allá de perfilar algunos de los estrenos de peso de este año y el próximo, el listado deja en evidencia un par de cosas: por un lado, la brecha salarial que se mantiene entre hombres y mujeres en la industria del cine; y la imposición de Netflix como un jugador fundamental en del presente. Cinco de las millonarias películas referidas en esta nota serán estrenadas en la plataforma, una cifra que habla por sí sola.

Listados de los actores y actrices mejor pagados por película en el 2021