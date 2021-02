Hoy, a las 9:00 p.m. por NBC, se podrá ver la ceremonia de los Golden Globes, un evento que marca el inicio de la temporada de premiaciones en la industria del cine. A pesar de la gran expectación que este evento trae consigo, este año se ha visto opacado por una serie de informaciones que han salido a la luz en los pasados días.

Gracias a una investigación realizada por el periódico Los Ángeles Times, se dio a conocer que de los 87 miembros y votantes de la organización Hollywood Foreign Press Association (HFPA), encargados de seleccionar a los ganadores de estos importantes premios, no hay una sola persona de raza negra. De hecho, no ha habido un miembro negro desde 1987. Esta podría ser una de las razones, según el periódico, por la cual este año no hay ninguna película nominada que esté protagonizada por afroamericanos, como por ejemplo los filmes “Da 5 Bloods,” “One Night in Miami” y “Ma Rainey’s Black Bottom”, los cuales han sido elogiados ampliamente por los críticos especializados en el séptimo arte.

El viernes pasado la organización “Time’s Up” comenzó una campaña en las redes sociales el hashtag #TIMESUPGlobes, junto con la frase: " Hollywood Foreign Press Association: Ni un solo miembro negro de 87″.

El periódico USA Today publicó una reacción de la HFPA, relacionado a este asunto y ésto dijeron que ellos tomaban el tiempo para reunirse con grupos como Time’s Up, así como con posibles miembros negros interesados en unirse al grupo y para abordar el problema. La HFPA también señaló que sus miembros son mayoritariamente fémeninas y dijo que más del 35% de sus miembros son de países no europeos alrededor del mundo. “Estamos totalmente comprometidos con garantizar que nuestra membresía refleje a las comunidades de todo el mundo que aman el cine, la televisión y los artistas que los inspiran y educan”, dijo el grupo en un comunicado. “Trabajaremos de inmediato para implementar un plan de acción para lograr estos objetivos lo antes posible y que haya miembros de la comunidad negra”.

Algunas figuras muy importantes dentro de Hollywood, como Sterling K. Brown, Shonda Rhimes, Ava DuVernay y Judd Apatow, compartieron la campaña de protesta en sus respectivas cuentas de redes sociales el viernes.

“Ser nominado a un Globo de Oro es un gran honor. Ganar uno es un sueño hecho realidad. Puede afectar la trayectoria de la carrera de un individuo... ciertamente lo ha hecho con la mía. Me presento en la transmisión este fin de semana para honrar a todos los narradores de historias, especialmente a los de color, que han logrado este momento extraordinario en sus carreras ... Y tengo mis críticas a la #HFPA”, escribió Brown, quien será presentador de uno de los premios durante la ceremonia.

“87 personas ejercen una enorme cantidad de poder. El hecho de que cualquier órgano de gobierno de una entrega de premios de Hollywood actual tenga tal falta de representación electoral ilustra un nivel de irresponsabilidad que no debe ignorarse”, comentó Brown, conocido por interpretar a Christopher Darden en “The People v. O. J. Simpson: American Crime Story”. “Con el poder que tiene la HFPA, simultáneamente tiene la responsabilidad de garantizar que su electorado refleje plenamente el mundo en el que vivimos. Cuando sepa mejor, debe hacerlo mejor. Y tener una multitud de presentadores negros no te exime de tu falta de diversidad. Este es tu momento para hacer lo correcto. Espero que lo haga. #timesupglobes”.

La actriz y directora Olivia Wilde también se unió al reclamo. “Verdaderamente absurdo. Apoyo y celebro a todos los nominados a los Golden Globes y su arduo trabajo por su oficio, pero cuando se trata de esta institución, es hora de que la HFPA se comprometa con una evolución estructural profunda. #timesupglobes”, escribió en las redes sociales.