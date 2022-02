La serie “Pam and Tommy”, que estrena este miércoles en Hulu, captura la furia del escándalo que hubo a mediados de los 90 cuando un video íntimo y explícito entre Pamela Anderson y Tommy Lee, recién casados y en su luna de miel, se distribuyó al público sin su consentimiento.

Parte de la efectividad de la serie es retratar la humanidad de los personajes titulares mientras están en medio de una tormenta que -en el momento- se convirtió en parte de la cultura a las celebridades. “Interpretar a Tommy Lee me trajo muchos retos”, aseguró el actor Sebastian Stan durante una rueda de prensa para promocionar el estreno de la serie de ocho capítulos.

No obstante, añadió que “para mí lo más importante de este proyecto fue ver todo lo que les pasó desde otra perspectiva. El show primero invita al público a viajar al pasado con las proyecciones que ya existían de estas dos celebridades, pero luego te vira la tortilla”. Durante una sesión de preguntas y respuestas en la cual participó El Nuevo Día, el actor dio los detalles de honrar el toque humano del tono de la serie junto con las partes más atrevidas y explosivas de la personalidad de Tommy Lee.

La serie presenta a Tommy desde diferentes puntos de vista, pero siempre retiene su humanidad. ¿Eso facilitó tu interpretación o fue el reto más grande?

La realidad es que el toque humano y todo lo que ves estaba completamente presente en los guiones. Más que la transformación física y el reto de hacerle justicia a su talento como baterista, me gusta cómo la serie le da otro contexto a su historia. Su privacidad fue totalmente destruida por un robo. Y eso tuvo un efecto en real en su relación. Eso es no es lo primero que se piensa cuando se habla de este escándalo de los 90. Así que me pareció importante que la serie explora todo lo que pasó desde su punto de vista y que no se limita a lo que es superficial de su celebridad. En ese momento no había mucha gente que le importara o se detuviera a pensar en sus sentimientos o cómo todo este le afectó. En ese momento, la narrativa de los medios lo dominó todo. Pero de todo lo que tuve que hacer, lo que más tensión me causó fue tener que tocar la batería. No es que sea difícil aprender a tocar la batería; es tener tres meses para prepararte para representar a uno de los bateristas más destacados y espectaculares que ha existido. Pero eso es solo un fragmento de lo que se muestra de Tommy aquí, pero uno importante para darle veracidad y honrar su talento. Eso siempre es el reto cuando trabajas una historia verídica. Lo bueno es que hay un montón de información y de recursos para prepararse”.

¿Te ayudó haber trabajado con el director Craig Gillespie en “I, Tonya” para poder manejar los cambios de tono de cada episodio de esta serie?

“Para mí tener esa experiencia con Craig, que fue maravillosa, fue una de las razones por la cual este material me llamó la atención. Con él como director, yo puedo tener la tranquilidad de que él va a sacar lo mejor de mí frente a las cámaras y de ir directo a lo que es un reto e interesante. Y si el tono de la serie, que mencionaste, es uno de los elementos más importantes de este material. Pero a mi entender eso ya estaba presente en los guiones desde el principio. El show primero invita al público a viajar al pasado con las proyecciones que ya existían de estas dos celebridades, pero luego te vira la tortilla y muestra el daño real que les causó a ambos este escándalo, sobre todo a ella. Ese es el eje de cómo cambia el tono y cómo se percibe el resto de la historia.

Dado a que el show crea la oportunidad para explorar ese cambio de percepción, ¿crees que el culto a la celebridad y la forma en que se cubre en los medios ha evolucionado desde que pasó esto en los 90?

“Yo no creo que las cosas hayan cambiado mucho. Es bien triste y desafortunado, pero me parece que nos hemos ido aún más en la dirección contraria. Solo con el internet te puedes fijar que el enfoque principal es lo que vende, atrapar la atención de la audiencia. Eso se traduce en el titular más escandaloso o llamativo para ganar el clic del usuario. Sin mencionar que la pérdida de privacidad es aún mayor. No solo porque hay la tecnología para permitirlo, pero la forma que se usan las redes sociales. Me parece triste, pero estoy seguro que hay jóvenes que probablemente no piensen que lo que le pasó a Pam y Tommy sea algo impresionante. Eso me da miedo”.