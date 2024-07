“Shogun” encabeza nominaciones a los premios Emmy y “The Bear” impone récord en las comedias

“Shogun” aprovechó la ausencia de los tres principales nominados del año pasado —“Succession”, “The White Lotus” y “The Last of Us”— para dominar en la categoría de series de drama y darle a FX, que un total de 93 nominaciones, un año sólido que a menudo está reservado para HBO, que incluso en su año “flojo” consiguió posicionarse en el segundo sitio con 91 nominaciones.

“True Detective: Night Country” fue un rayo de luz para HBO, cuyo éxito “Succession” terminó y está esperando las nuevas temporadas de “The White Lotus” y “The Last of Us”.

Foster fue otra de los ganadores del Oscar que recibió una nominación al Emmy, junto con la multi premiada Meryl Streep, que compite para mejor actriz de reparto en una serie de comedia por “Only Murders in the Building” , con el ganador reinante del Oscar a mejor actor de reparto Robert Downey Jr., que compite en la categoría de mejor actor de reparto en una serie imitada por interpretar varios personajes en “The Sympathizer”, y Gary Oldman, que fue nominado a mejor actor en una serie de drama por “Slow Horses”.

“Only Murders in the Building” , un constante nominado al Emmy por Hulu que ha conseguido pocos galardones, se superó a sí misma este año con 21 nominaciones, quedando detrás de “Shogun” y “The Bear”. Los protagonistas Steve Martin y Martin Short fueron nominados para mejor actor y, en su primera nominación al Emmy como actriz, Selena Gomez compite en la categoría de mejor actriz.

Aquí la lista completa de los nominados:

“Only Murders in the Building,” Hulu

“What We Do in the Shadows,” FX