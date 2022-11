“Strange World”, la nueva oferta animada de Walt Disney Pictures que llega a los cines este miércoles, es un choque constante entre elementos convencionales y modernos. Lo extraño es que esto alterna durante las diferentes secciones de la película. Hay momentos donde claramente la propuesta audiovisual está buscando que la película no sea descartada como una variación genérica de “Journey to the Center of the Earth”, mientras que los momentos emocionales más distintivos de la trama son acompañados de una animación que evoca los mismos elementos de fantasía, aventura y ciencia ficción que el estudio uso hace 20 años con su adaptación de “Treasure Planet”.

La trama de la película comienza presentando la importancia de la figura de Jaeger Clade (Dennis Quaid), un famoso explorador que ahora tiene la responsabilidad de salvar su ciudad natal antes de que se quede sin recursos naturales. Para cumplir con esta misión, el personaje recluta a su hijo Searcher (Jake Gyllenhaal) , quien no tiene ni el mismo apetito o aptitud que su padre para la aventura. Esto lleva al joven a tratar de resolver el conflicto con una solución científica.

Dos décadas más tarde, la propuesta de Searcher ha generado un sinnúmero de avances tecnológicos, mientras que su padre nunca regresó de su peligrosa expedición. Cuando el futuro de la ciudad de Avalonia vuelve a estar en riesgo, Searcher se ve obligado a seguir el rastro de su padre, en esta ocasión acompañado de su esposa (Gabrielle Union) y su primogénito.

PUBLICIDAD

Los virajes de la trama, muchos de ellos predecibles, giran alrededor de lo importante que es establecer la comunicación entre las diferentes generaciones para así poder luchar por el medio ambiente. Aunque la inconsistencia de la animación y el ritmo logra que “Strange World” no se beneficie por completo del “toque mágico de Disney”, la efectividad del núcleo emocional del filme y el mensaje positivo sí logra darle un toque distintivo y gratificante a la producción.