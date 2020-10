CIUDAD DE MÉXICO.— Mucho antes de que Anuel AA, Ozuna y Bad Bunny dominaran las listas de popularidad, un quinteto de chicos puertorriqueños llenaba estadios alrededor del mundo. Se trata de Menudo, y con la nueva serie “Súbete a mi moto”, Amazon Prime presenta su historia a una nueva generación mientras revive los recuerdos de sus fans acérrimas.

El grupo, que propulsó las carreras de figuras como Ricky Martin y Draco Rosa, fue pionero en cuanto a coreografías, enfoque y popularidad internacional. La serie, que lleva por título uno de sus grandes éxitos, se estrena el viernes en Amazon Prime para Latinoamérica (incluyendo Brasil) y España.

“La música latina siempre ha dominado al mundo”, dijo su creadora, Mary Black, en una entrevista reciente. “Cuando la música es buena no importa en qué idioma se canta, y Menudo logró hacer esto muy bien”.Tras su experiencia escribiendo “Hasta que te conocí”, la popular serie biográfica sobre Juan Gabriel, Black sintió que la historia de Menudo tenía el mismo potencial para cautivar al público. De alguna manera, quería descifrar la magia que hizo que el quinteto adolescente se mantuviera por más de dos décadas, con más de una treintena de integrantes pasando por él.

Menudo no sólo cantaba en español, sino en inglés y portugués. Llegó a tener seguidores en países tan remotos como Filipinas.

Para el guion, se basaron en anécdotas reales que les contaron aquellos que vivieron el fenómeno."Todas las personas con las que conversamos estaban súper dispuestas a contar la historia", dijo Black. “Porque es una historia de esfuerzo, de trabajo, de dedicación, de años de creer en algo”.

“Súbete a mi moto” se filmó en México y Puerto Rico. El elenco sumó 155 actores, de los cuales 34 representaron a los miembros de la banda a lo largo de sus diferentes etapas. Poco después llegó el desafío de la pandemia, por lo que la edición y la música se hicieron en México, mientras que el diseño sonoro y los efectos en Puerto Rico.

“La colaboración de los dos países en momentos de postproducción fue muy compleja porque teníamos la pandemia encima y porque la movilidad que solíamos tener ya no la teníamos”, dijo el productor Leonardo Zimbrón. “Fue mucho más retadora, pero aun así creo que los equipos de postproducción hicieron una labor increíble”.La serie transporta al público a la década de 1980, con los gritos de las fans, los vestuarios y las coreografías características del grupo conocido por éxitos como “Quiero ser”, “Claridad”, “Mi banda toca rock” y, por supuesto, “Súbete a mi moto”. Algunas escenas las filmaron en un estudio en el que realmente grabó Menudo en Puerto Rico.

“Estuvimos grabando con niñas que quizá muchas de ellas ni siquiera sabían lo que era Menudo pero lo dieron todo. En la serie, hasta lloran por Menudo”, dijo el actor puertorriqueño Yamil Urena, quien da vida al mánager de la banda, Edgardo Díaz. “Poder transmitir eso... para que las fans de la banda se sientan parte de la serie, es espectacular”.Las fans en ese entonces no tenían el acceso a los artistas como ahora. Al no existir las redes sociales, si querían comunicarse con sus ídolos tenían que enviarles cartas por correo, y si querían sus fotos tenían que comprar revistas, afiches, fotonovelas y otros productos con su imagen. En la serie, una admiradora que luchaba porque Menudo diera un concierto en México es Renata (Azul Guaita), quien con los años se convierte en madre pero prefiere no contarle su historia con la banda a su hija (Josette Vidal).

“Mi personaje representa la generación que no conoce a Menudo”, dijo Vidal. “Ella logra conseguir una entrevista con Edgardo Díaz y empieza a adentrarse... sin saber que su mamá fue una de las grandes fanáticas de Menudo en su época”. Pero como la mayoría de las historias sobre el ascenso a la fama, no todo fue color de rosa. Los integrantes de Menudo, que debían abandonar el grupo cuando les cambiara la voz con el desarrollo, tenían que cumplir con una agenda que difícilmente se vería en la actualidad, y esto se percibe en la serie. A veces estaban filmando una película y un programa de televisión mientras estaban de gira. De hecho, esto llevó a se promulgara en Puerto Rico una ley de protección laboral de menores llamada la “Ley Menudo”. Menudo debutó en 1977 con Ricky, Carlos y Óscar Meléndez y Fernando y Óscar Neftalí (Nefty) Sallaberry Valls como integrantes originales. Sin embargo, fue con René Farrait, Xavier Serbiá, Johnny Lozada, Miguel Cancel y Ricky Meléndez que alcanzó el estrellato con el lanzamiento del álbum “Quiero ser”, en 1981. También pasaron por el grupo Charlie Massó y Ray Reyes, Sergio González, Raymond Acevedo, Rubén Gómez y Ralphy Rodríguez, entre otros. En los 90 su popularidad decayó y la banda se vio envuelta en un escándalo cuando, tras el lanzamiento del álbum “No me corten el pelo”, dos de sus miembros, Sergio Blass y Rubén Gómez, fueron arrestados por posesión de drogas al regreso de una presentación. Ambos fueron despedidos.

Uno de sus últimos integrantes, Anthony Galindo, murió en días recientes tras un intento de suicidio a los 41 años. Los productores no hicieron comentarios al respecto cuando se realizó la entrevista.

Por BERENICE BAUTISTA Associated Press