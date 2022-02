Si hay un filme que refleja el estatus del horror comercial en Hollywood es “Texas Chainsaw Massacre”, largometraje que estrenará hoy viernes en Netflix. La película -del subgénero slasher- fue dirigida por David Blue García con el guíon de Chris Thomas Devlin y una historia coescrita por Fede Álvarez y Rodo Sayagues.

Aunque la trama la posiciona como una secuela directa del clásico de Tobe Hooper que estrenó en 1974, la producción hizo un borrón y cuenta nueva al resto de las secuelas, adaptaciones y reinicios, y se apropió del mismo título. Pero esta no fue la única forma en que esta película trató de emular los elementos más efectivos de la versión de “Halloween” del 2018.

Desafortunadamente, la actriz Marilyn Burns no está viva para volver a interpretar a la chica que sobrevivió la primera masacre, pero eso no detuvo a los guionistas para usar su personaje y darle un arco dramático casi idéntico a lo que hizo Jamie Lee Curtis en sus nuevos encuentros mortales con Michael Myers.

De igual forma, el libreto de Devlin tiene elementos que aludieron directamente al panorama sociopolítico moderno de los Estados Unidos, pero la forma superficial con la que se manejó no esconde el que se esté reciclando la narrativa del filme original. El título pudo haber sido “Leatherface vs The Influencers”; y eso no quita que la historia sigue girando alrededor de un grupo de amigos que llegan a un pueblito desolado de Texas y se enfrentan con un psicópata que los va eliminando uno por uno violentamente.

La última parte es la que claramente inspiró y alimentó la excelente dirección de Blue García. El cineasta no pudo hacer nada con la falta de originalidad del libreto, pero sí creó una propuesta efectivamente agresiva, gráfica e intensa que redundó en una secuencia extendida, que honró el título de la película y le entregó a los fanáticos algo indiscutiblemente memorable.

Aunque este es el momento que justifica el que Leatherface esté de nuevo en la pantalla, los galones de sangre que se usaron en esta secuencia no fueron suficientes para esconder que esta “Texas Chainsaw Massacre” es un refrito de todas las estrategias comerciales contemporáneas de este género.