Un mundo postapocalíptico donde una pandemia ha mermado a la población mundial, mientras los sobrevivientes corren peligro de volverse caníbales. ¿Podía fallar en algo una serie de televisión con esta premisa? Pues tal parece que para algunos televidentes sí, y esto es que dos de sus personajes masculinos entablaran una relación amorosa.

Ahora es el virus de la homofobia, no la mutación de un hongo, lo que amenaza con exterminar a “The Last of Us”.

Basada en el videojuego homónimo de género apocalíptico, o distópico, desarrollado por Naughty Dog y Sony Computer Entertainment y estrenado en 2013; “The Last of Us” sigue la historia de Joel y Ellie, un hombre atormentado por los recuerdos dolorosos de su pasado y una niña que nació en un mundo en el que la humanidad fue infectada por un hongo mutado del género Cordyceps que convierte a los seres humanos en caníbales.

Ambos deben sobrevivir a un largo viaje por Estados Unidos y, al mismo tiempo, sobrellevar el fin de la civilización por medio de su compañía. Esta trama ha logrado posicionarla como una de las más vistas en la plataforma de HBO y HBO Max, ya que solo en sus dos primeros episodios superó los 20 millones de espectadores en promedio.

Ante tales números, “The Last of Us” ya es la segunda serie más popular para HBO, solo superada por la primera temporada de “House of Dragon” que logró 29 millones de espectadores en promedio. Así que la compañía no dudó en renovarla para una segunda temporada.

En el episodio tres titulado “Long Long Time”, estrenado el 29 de enero, la historia principal de Joel y Ellie -interpretados por Pedro Pascal y Bella Ramsey- pasa a un segundo plano para profundizar en la de dos personajes secundarios, pero que forman parte del videojuego que origina esta producción dramática.

Se trata de Bill y Frank, (Nick Offerman y Murray Bartlett) quienes se han reecontrado en medio de un mundo destruido y deciden darle paso al amor. El episodio toma su nombre de una canción de la cantante Linda Ronstandt de 1970.

Pero las críticas no se hicieron esperar, por parte de sectores conservadores que rechazan la representación del amor entre personas del mismo sexo.

La reacción fue tal que el actor Rahul Kohli, quien encarna en la serie al “Sheriff Hassan” se expresó a través de sus redes sociales en un mensaje directo a los detractores de la producción:

“Muchos enmascaran su homofobia, preguntando ‘¿por qué no se mantienen fieles al juego?’ Otros directamente expresan que no quieren ver representaciones de la comunidad LGBTQIA en los medios masivos. Quién quiere una reproducción cuadro a cuadro del videojuego. Para eso entonces vale remitirse al videojuego. Quiero una adaptación. Televisión o filme que me muestre una mirada alternative en la condición humana y profundice en los personajes. De otra manera ¿de qué vale? Los personajes de Ellie y Bill son gay. Esto no es nuevo. Entonces, esto es una adaptación fiel. Si ‘The Last Of Us’ le resulta a alguien muy diversa y progresiva, entonces debe dejar de ver la serie. Esta es la historia desde 2014″.

Hoy, 5 de febrero, se emite el nuevo episodio de la serie titulado “Please, Hold on to my Hand”.