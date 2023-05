“The Super Mario Bros. Movie” dominó la taquilla en Estados Unidos y Canadá por cuarto fin de semana consecutivo, al recaudar 40 millones de dólares para un total global mayor a los 1,000 millones, según estimados difundidos el domingo.

La adaptación del videojuego de Nintendo dominó todo abril y batió récords. Este fin de semana tuvo escasa competencia, aunque eso cambiará la próxima semana al estrenarse “Guardians of the Galaxy Vol. 3″.

Se estima que “The Super Mario Bros. Movie” fácilmente superará 1,000 millones de dólares en taquilla como total global el domingo, siendo la décima película es llegar a ese nivel y la primera desde 2019. Lleva un total nacional de 490 millones, y el total internacional es aun mayor. Este fin de semana recaudó en el extranjero 68,3 millones, con lo cual su total internacional asciende a 532.5 millones.

De segundo lugar quedó la película de terror “Evil Dead Rise”, que en su segunda semana bajó en 50% a 12,2 millones de dólares.

Entre los estrenos de este fin de semana, el de mejor desempeño fue “Are You There God? It’s Me, Margaret”, una adaptación del libro de Judy Blume. Recaudó 6,8 millones al exhibirse en 3.343 cines. La película, escrita y dirigida por Kelly Fremon Craig, tuvo un presupuesto de 30 millones de dólares.

La película finlandesa de acción “Sisu” se estrenó en 1.006 cines, al recaudar 3,3 millones de dólares. Fue un buen resultado para una película internacional, y no es usual que ese tipo de películas reciban una exposición nacional.

La película biográfico del boxeador George Foreman “Big George Foreman: The Miraculous Story of the Once and Future Heavyweight Champion of the World”, recaudó 3 millones de dólares al exhibirse en 3.054 cines.

“Polite Society”, sobre una joven británica-paquistaní, recaudó 800.000 dólares al exhibirse en 927 cines.

Entretanto, el relanzamiento de “Star Wars: Return of the Jedi” recaudó 4.7 millones de dólares al exhibirse en solo 475 cines. Disney relanzó la película para conmemorar su 40mo aniversario.

Las diez películas más taquilleras este fin de semana en Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.

1. “The Super Mario Bros. Movie - $40 millones.

2. “Evil Dead Rise - $12.2 millones.

3. “Are You There, God? It’s Me, Margaret - $6.8 millones.

4. “John Wick: Chapter 4 - $5 millones.

5. “Star Wars: Return of the Jedi - $4.7 millones.

6. “Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves - $4.1 millones.

7. “Air - $4 millones.

8. “Ponniyin Selvan: Part Two - $3.6 millones.

9. “The Covenant - $3.6 millones.

10. “Sisu - $3.3 millones.