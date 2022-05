Uno de los aciertos más grandes de “Top Gun: Maverick”, largometraje de Paramount Pictures que finalmente llega a los cines esta semana, es no intentar ser un fenómeno de la cultura popular.

En el verano de 1986 no había forma de escapar del impacto de la primera “Top Gun”. El filme consagró a Tom Cruise como estrella de cine y rompió records de taquilla en el cine. Su “soundtrack” constantemente en la radio y sus escenas más famosas utilizadas en comerciales para televisión (hasta inspiró el video de Luis Miguel de “La incondicional”).

Pero 36 años más tarde, su secuela utiliza un poco de la nostalgia por ese momento como trampolín para una película que se entrega de lleno en contar una historia completa que honra y le da complejidad dramática a su personaje titular. El que eso llegue acompañado de una propuesta audiovisual genuinamente espectacular convierte esta secuela en un evento cinematográfico que tiene que ser visto en una sala que tenga la pantalla más grande y el mejor sistema de sonido.

Lo otro que resulta efectivo e interesante es como el guion y la interpretación de Tom Cruise se encargan de que “Peter ‘Maverick’ Mitchell” no tenga que ser uno de esos personajes icónicos que tienen que ser congelados en su momento de gloria para retener su impacto. Con los primeros quince minutos del filme se establece con facilidad que Maverick ha tenido una vida llena de altas y bajas desde la última vez que lo vimos. Que esto no haya drenado su instinto por desafiar las reglas, registra de forma genuina y fascinante. Más importante aún, la trama de esta película lidia con el trauma de haber perdido a “Goose”, su compañero de entrenamiento y co-piloto, de una forma más humana y real que en el filme original. Eso resulta clave para que esta secuela no registre como un ejercicio comercial dictado por una industria de cine que solo apuesta a propiedades pre-vendidas.

Por razones que no deben ser detalladas en una reseña, el protagonista se ve obligado a regresar a la Academia de entrenamiento titular para entrenar a una nueva generación de pilotos que tienen que realizar una misión de alto riesgo. Colocar a Maverick en la posición de maestro le genera dos conflictos. Tener que cuestionar lo que lo ha llevado a estar cerca de la edad de retirarse sin tener el ascenso en poder dentro de la Armada Militar de los Estados Unidos. Y aún mas intenso, tener al hijo de Goose, (Miles Teller) en una de las interpretaciones más mesuradas de toda su carrera, como uno de los pilotos que tiene que entrenar para una misión donde se sabe claramente que no todos van a poder sobrevivir.

Con el eje dramático del filme bien asegurado, la producción queda libre para deleitar de formas grandes y pequeñas a los fanáticos del filme original. Aún así, la nostalgia no figura para nada en la forma espectacular en que han sido construidas todas las secuencias de aviación. Mucho más que en el primer filme, esta producción deslumbra visualmente y se asegura que para el espectador sea tangible las hazañas que se están realizando en los jets que están en pantalla. Más importante aún, las secuencias de entrenamiento son muchos más claras en sus objetivos y la misión principal se encarga de elevar la tensión dramática de la trama.

Aún con toda esta pirotecnia visual, la razón principal para ver esta película sigue siendo Tom Cruise. Su interpretación aquí reafirma por qué este personaje fue el que lo elevó a ser estrella de cine y a la misma vez se enriquece de la impresionante y ecléctica trayectoria que ha tenido como actor.

