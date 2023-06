El regreso a los noventa es de gran beneficio para la franquicia de Transformers en la pantalla grande.

El estreno de “Transformers: Rise of The Beasts”, superproducción de Paramount Pictures que estrena hoy en los cines de Puerto Rico, no solo coloca los eventos de su trama principal en el Nueva York de 1994, sino que el filme entero tiene una vibra noventosa que logra convencer que esta película fácilmente pudo haber estrenado el mismo verano que “Speed”, “True Lies” o “Maverick”, y ser el tipo de oferta comercial que se disfruta mejor en un cine atestado de gente que quiere entretenerse y pasarla bien.

Las convenciones centrales de la trama siguen siendo más de lo mismo. Un humano común y corriente inadvertidamente queda enredado en la batalla intergaláctica de los Autobots y aquellos que quieren destruirlos. Aquí la diferencia está en la ejecución, elevada por la dirección acertada de Steven Caple Jr. (”Creed 2″). Todas las secuelas de “Transformers” son variaciones del ruido digital. Michael Bay cree en el exceso como técnica para deslumbrar, lo cual significa que en algún momento el sistema nervioso del espectador queda frito y sin la habilidad de poder apreciar todas los efectos asombrosos que están en despliegue.

Eso no sucede en esta película por gran parte de su duración. Eventualmente, en su clímax, el espíritu de su productor se manifiesta y el filme peca de ser otra superproducción millonaria que se apoya de una batalla épica digital, en la que los buenos están tratando de detener a los malos de destruir el planeta; en este caso, el universo de los humanos y el de los Transformers. Afortunadamente, la jornada para llegar ahí es bien entretenida.

La sensibilidad moderna de la película existe más allá de su alto presupuesto para sus efectos especiales. A pesar de contar con una trama extremadamente familiar, el guion de “Rise of the Beasts” hace unos pequeños ajustes que hacen la diferencia. Los más evidentes son a los personajes que les toca ser protagonistas de esta historia. Tanto Anthony Ramos como Dominique Fishback interpretan personas que tienen problemas reales.

Ramos le da vida a Noah, quien está tratando de conseguir un trabajo para poder pagar la cuentas médicas de todo lo que el plan médico no cubre para la enfermedad de su hermano menor. Fishback interpreta a Elena, una asistente en un museo que tiene más conocimiento que todos sus supervisores y ninguna de las oportunidades profesionales. Esto no es explorado de una forma profunda en el filme, pero el que los trasfondos de los protagonistas se presenten de forma honesta permite que la forma en que sus vidas se enredan con la de los Transformers sea muy emocionante.

“Transformers: Rise of the Beasts” definitivamente es el mejor filme de esta serie desde que la película original estrenó en el 2007. Aún así, el clímax deja saber que en cualquier momento Michael Bay podría echar a perder todo lo bueno y volver a tomar las riendas de la franquicia. Y si eso no sucede, hay un viraje al final del filme que deja saber lo que el estudio y Hasbro quieren hacer con estas películas.

Habrá algunos que saldrán emocionadísimos con esa sorpresa, pero como estrategia comercial y creativa resulta extremadamente desesperada y risible.