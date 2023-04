El festival de cine de Tribeca anunció hoy martes las más de 100 películas que participarán en su próxima edición, del 7 al 18 de junio en Nueva York, y destacó el gran número de actores que han decidido ponerse detrás de la cámara, entre ellos David Duchovny y Steve Buscemi.

La 21 edición del certamen acogerá 109 filmes de 137 directores procedentes de 36 países, incluyendo 93 estrenos mundiales, y llenará la Gran Manzana de estrellas y talentos emergentes con eventos que trascienden las fronteras del cine y abarcan la música, la televisión y los videojuegos, según un comunicado.

En esa selección destacan la incursión como cineasta de David Duchovny, que cuenta la historia de un padre e hijo fanáticos del béisbol en 1978 en “Bucky F*cking Dent”, y de Steve Buscemi, que muestra el “poder de la empatía” presentando a un voluntario de una línea telefónica de salud mental en “The Listener”.

PUBLICIDAD

También dirigen películas los intérpretes John Slattery; Lily Rabe y Hamish Linklater; Chelsea Peretti; Michael Shannon; Jennifer Esposito y Randall Park.

El festival, fundado por el actor Robert de Niro para revitalizar el sur de Manhattan tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, destaca por su carácter activista, que se refleja en varios documentales sobre la guerra en Ucrania y la censura de artistas en Irán, y obras que involucran a la comunidad negra y a la LGTBIQ+.

Este año, por el festivo de Juneteenth -que conmemora la liberación de los esclavos afroamericanos- y el 50 aniversario del nacimiento del hip-hop, hay una programación especial que incluye el documental “All Up in the Biz”, sobre la leyenda musical Biz Markie, y la película “Cinnamon”, con la reconocida actriz negra Pam Grier.

Entre las novedades de la próxima temporada de cine destacan el primer documental de Marvel, “Stan Lee”, sobre la vida y carrera de esta figura del cómic, y otro documental centrado en las vicisitudes financieras y de discriminación por su edad de la cantante Gloria Gaynor y su próximo regreso con un disco de góspel.

Tribeca anunció que entregará su segundo premio Human/Nature, dirigido a una historia sobre el medioambiente que busca soluciones, al documental “Common Ground”, que arroja luz sobre el movimiento de la agricultura regenerativa y la relación entre las políticas agrarias y las enfermedades.

PUBLICIDAD

A diferencia de otras ediciones, son pocos los títulos o profesionales hispanos, que se concentran en la categoría de narrativa internacional: compiten la película dominicana “Boca Chica”, de Gabriella A. Moses; la brasileña “A Strange Path”, de Ticiana Augusto Lima, y “Richelieu”, con componente guatemalteco además de canadiense y francés.

Entre los documentales, compiten “Breaking the News”, de la directora mexicano-estadounidense Chelsea Hernandez, y “Transition”, codirigida por la colombo-estadounidense Mónica Villamizar; así como “The Space Race”, codirigida por Diego Hurtado de Mendoza y Lisa Cortés.