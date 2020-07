Quizás sea exagerado o injusto declarar que “Cursed”, la nueva serie de Netflix que estrena este viernes, tiene una crisis de identidad. Sin embargo, la serie, -que en sus diez capítulos presenta lo que sucedió con el Rey Arturo y Merlín antes de los sucesos que convirtieron a la espada Excalibur en leyenda- no logra tener una voz singular dentro del género de la fantasía. Durante esta primera temporada la trama principal vacila entre el tono del primer filme de la trilogía de “The Lord Of The Rings” y los excesos violentos de los capítulos menos controversiales de “Game of Thrones”.

Vale la pena aclarar que esta inconsistencia en tono no impide que la serie resulte extremadamente entretenida. De hecho, independientemente de los huecos y debilidades creativas de muchos de los guiones, “Cursed” siempre deja al espectador en suspenso, queriendo saber qué es lo próximo que va a suceder.

El pie forzado de la trama principal es que antes de que la famosa espada transformara a Arturo en rey, el codiciado objeto de poder estuvo en las manos de una reina con poderes mágicos.

Lo otro que resulta pertinente recalcar es que la adaptación de la novela gráfica de Frank Miller y Tom Wheeler está mucho más enfocada en crear su propia mitología como para que sea esencial como están cambiando los detalles sobre las leyenda el Rey Arturo.

En el centro de la nueva versión de este universo fantástico es Nimue (Katherine Langford), una joven con poderes extraños que ha llevado a su propio clan a declararla una bruja. Este repudio resulta mortal dado que la Iglesia se ha dado a la tarea de exterminar cualquier especie que tenga poderes que no se puedan explicar de una forma racional. Cuando la aldea de la protagonista es atacada, su madre le encarga la misión de llevarle la espada más poderosa del mundo a Merlín (Gustaf Skarsgard).

De ahí en adelante la trama se va complicando episodio por episodio, en muchas ocasiones con guionistas que dan dos pasos hacia delante y tres hacia atrás. Por cada momento que se elabora para que la protagonista sea una heroína singular hay otro que pone en riesgo su control de la espada de formas frustrantes o manipulaciones frívolas para generar suspenso. Esto, mezclado con la inconsistencia del tono dentro del género de la fantasía, logran que la única profundidad dramática de la serie resida en la trama secundaria sobre la persecución de personajes que desafían las normas. El resto es entretenimiento escapista desechable.