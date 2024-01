Con películas como “Oppenheimer” y “The Super Mario Bros. The Movie”, Universal Pictures se convirtió en el estudio más lucrativo de 2023, destronando con una diferencia de $80 millones a Disney, quien se mantenía a la cabeza desde 2015.

Según un comunicado emitido por el estudio y recogido por medios especializados, Universal alcanzó aproximadamente $4,910 millones en ventas de entradas con las 24 películas que lanzó internacionalmente en 2023.

Por su parte, la casa de Mickey Mouse recaudó aproximadamente $4,830 millones internacionalmente gracias a 17 filmes, entre los que se encuentran “Guardians of the Galaxy Vol. 3″, “Indiana Jones and the Dial of Destiny” y “The Little Mermaid”.

La diferencia de $80 millones se puede atribuir al hecho de que Disney lanzó siete películas menos que Universal, no obstante este año la lista de las tres películas más taquilleras del año tampoco incluye ninguna producción de Disney, algo que no sucedía en años.

Películas más taquilleras del año

La película más taquillera de 2023 fue la comedia de Warner Bros. dirigida por Greta Gerwig, e inspirada en la muñeca de plástico de Mattel, “Barbie”, que recaudó más de $1,441 millones, seguida de los más de $1,361 millones acumulados de “The Super Mario Bros. The Movie” y los más de $952 millones de “Oppenheimer”, de Christopher Nolan.

La película de Marvel y Disney “Guardians of the Galaxy Vol. 3″ fue la cuarta más lucrativa, con $845 millones recaudados a nivel internacional. También es el primer año desde 2014 que ninguna de las películas de Disney superó la barrera de los $1,000 millones.

El tercer estudio más lucrativo de 2023 fue Warner Bros., que recaudó $3,840 millones, por filmes como “Barbie”, “The Nun II” y “Wonka”.