“Violent Night”, producción de Universal Pictures que estrena este semana en los cines de Puerto Rico y Estados Unidos, es una película que no debería funcionar.

Aunque gran parte de la trama coloca a la figura de Santa Clause en situaciones de violencia gráfica, el núcleo del filme busca genuinamente darle una experiencia emocional al público a la de un filme de Navidad tradicional. El que este lado sentimental y convencional de la película cuaje con su humor negro y una alta dosis de cinismo es casi un milagro navideño.

La razón por la cual estos elementos disparejos resultan en un filme extremadamente efectivo, entretenido e inteligente tiene que ver con que todos los que están en pantalla claramente la están pasando bien y no se toman nada de la trama en serio. A eso se le suma que los que están detrás de la cámara, principalmente el director Tommy Wirkola y los guionistas Pat Casey y Josh Miller son fanáticos de todo tipo de película de Navidad. Es por esto que la película registra como una remezcla de los recursos mas memorables de películas como Die Hard, Home Alone, Elf, Gremlins y Miracle on 34th Street. La presencia de Beverly Ángelo en uno de los roles claves, deja saber claramente gran parte del tono sardónico de la película es heredada de la comedia National Lampoon’s A Christmas Vacation.

El punto de partida de la trama de “Violent Night” es que el Santa Clause (David Harbour) que va a repartir los regalos estas Navidades está en crisis. Deprimido y hastiado de vivir en un mundo donde el cinismo y el egoísmo han aniquilado el verdadero espíritu de la Navidad.

Durante Noche Buena, después de una sesión de tragos en una barra, al protagonista va a entregar los regalos en la mansión de una familia adinerada y se topa con un robo planificado por un grupo de criminales violentos. Santa no está para nada interesado en meterse, pero entre los rehenes de la familia se encuentra una niña inocente que es de las pocas que todavía está en la lista de los que se portaron bien. La decisión de tratar de salvarla a ella y a su familia desatan una cadena de eventos sangrientos que más que honran el título del filme.

Aunque la película funciona súper bien en su totalidad, el puente entre los elementos de humor negro y el mensaje positivo del guión es la interpretación de David Harbour. El actor a traviesa perfectamente la cuerda floja que traza el guión y se adueña de los momentos más oscuros y más emotivos del filme.

Lo otro que vale la pena dejar claro es que aunque algunos momentos de violencia parecen tomar de inspiración el tono de “Home Alone”, esta película es extremadamente gráfica y tiene visuales que definitivamente no son apropiados para menores de edad o adultos que se impresionen con facilidad.

Aún así, “Violent Night” tiene todo lo necesario para convertirse en un clásico navideño subversivo que hay que ver todos los años.