A pesar de que el título deja claro su énfasis en una figura patriarcal, el filme “King Richard” presenta cómo una familia completa lucha para llevar a sus hijas a la grandeza de su destino. La parte más fascinante de esta producción, que estrena esta semana en cines y en la plataforma digital HBO MAX, reside en cómo la unidad familiar se aferra a la fuerza de voluntad inquebrantable de Richard Williams para que sus hijas Venus y Serena cambien el panorama del tenis profesional para siempre.

El motor del conflicto del filme reside en que su protagonista sabe que el camino para la gloria de sus hijas no existe y que es él quien va a tener que construirlo. La estrategia del director Reinaldo Marcus Green es liberar la trama de cualquier cosa que registre como una manipulación emocional y apoyarse por completo en el talento de su elenco principal. Lo que resulta crucial aquí es que, a pesar de que el director tiene a Will Smith en el rol titular dando una de las mejores interpretaciones de su carrera, la película crea el espacio para resaltar la grandeza del resto de la familia y el talento de los actores que la interpretan.

La película evade las trabas de un drama tradicional de la vida real al no dejar que las adversidades que enfrentan sus protagonistas sean el núcleo de la historia. Aquí lo fascinante e impactante es exaltar a Richard por su fe inquebrantable, pero no recurrir a canonizarlo. Es por esto que las mejores escenas del filme le pertenecen a Aunjanue Ellis como Brandi Williams. Ella tiene la misma fuerza de voluntad que su esposo y tiene aún más fortaleza para poner un alto a cualquier cosa que ponga la salud emocional de su familia en riesgo. Richard es admirable y fascinante, pero no es perfecto. El que esto quede claro y sea la jornada principal del filme se debe al excelente trabajo en equipo de Smith, Ellis y su director.

El filme entra en un terreno más convencional y predecible en su última sección. Este es el momento en la trama en que el destino profesional de Venus Williams comienza a encarrilarse y los esfuerzos de su familia pasan a un segundo plano. El problema de esta sección no es que el filme pierda su toque distintivo y tiene que ver más con cómo la dirección y el guion abandonan la complejidad y la sutileza de los primeros dos actos para garantizar una catarsis emocional que ya se habían ganado desde los primeros 20 minutos del filme.