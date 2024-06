Will Smith y “Bad Boys: Ride or Die” animan la taquilla del cine

“Bad Boys: Ride or Die”, la cuarta entrega de la serie de comedia de acción Will Smith-Martin Lawrence, se estrenó con una recaudación estimada de $56 millones en cines de Estados Unidos y Canadá el fin de semana, dándole a Hollywood un éxito de verano muy necesario y a Smith su mayor éxito desde que abofeteó a Chris Rock en los Oscar.

El lanzamiento de Sony Pictures estuvo muy cerca, o ligeramente por encima, de su pronóstico.

“Ride or Die”, producida por Jerry Bruckheimer y dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah, es la primera prueba en cines de Smith desde que su bofetada a Rock en 2022 le valió una suspensión de 10 años de los Oscar. La película “Bad Boys” estaba en desarrollo en ese momento y se suspendió momentáneamente, pero finalmente siguió adelante con un presupuesto de producción de aproximadamente 100 millones de dólares.

Sin embargo, las salas de cine necesitarán mucho más que “Bad Boys: Ride or Die” para enderezar el barco este verano. La venta de entradas ha bajado un 26% respecto al año pasado y más de un 40% por debajo de los totales previos a la pandemia, según Comscore. El próximo fin de semana llegará una gran prueba con el lanzamiento de “Inside Out 2″ de Pixar. Después de enviar varios lanzamientos de Pixar directamente a Disney+, esta vez el estudio ha prometido un lanzamiento teatral largo y tradicional.

PUBLICIDAD

La película más importante del fin de semana pasado, “The Garfield Movie”, cayó al segundo lugar. También de Sony, la comedia animada familiar recaudó 10 millones de dólares en ventas de entradas durante su tercer fin de semana, elevando su recaudación nacional a 68,6 millones de dólares.

Películas más taquilleras durante este fin de semana

1. “Bad Boys: Ride or Die” - $56 millones

2. “The Garfield Movie” - $10 millones

3. “If” - $8millones

4. “The Watchers” - $7 millones

5. “Kingdom of the Planet of the Apes” - $5.4 millones

6. “Furiosa: A Mad Max Saga” - $4.2 millones

7. “The Fall Guy” - $2.7 millones

8. “Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring” - $2.4 millones

9. “Lord of the Rings: The Two Towers” - $1.9 millones