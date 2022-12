En una conversación con Zoe Saldaña, la actriz que da vida a “Neytiri”, esta cuenta su experiencia con la realización de la película más esperada del año. Luego de una espera de casi trece años, la secuela de “Avatar” (2009), “Avatar: The Way of Water” ya se exhibe en en Puerto Rico y alrededor del mundo, con una acogida masiva por parte del público.