Detrás de esa imagen de glamour y perfección se esconden secretos, sufrimientos e intriga. Así se han retratado en muchas series, películas y documentales las vidas de los miembros de las familias reales más famosas de la historia.

Y es que, se trata de un tema que por décadas ha causado fascinación y que se mantienen vigentes en las diversas plataformas de “streaming”.

The Crown

La serie narra la historia de la reina Elizabeth II desde su niñez y su coronación a hasta su ejecución como monarca de los británicos.

Las dos primeras temporadas de The Crown fueron protagonizadas por Claire Foy y Matt Smith, quienes interpretaron a la reina y a su esposo Philip en el periodo de 1947 a 1964. Para la tercera temporada, a la par con el paso de la edad en los protagonistas, tomaron las riendas de las actuaciones Olivia Colman y Tobias Menzies. Ambos se mantendrán cuarta temporada.

Ya se confirmó la grabación de una quinta y una sexta temporada, en las que Imelda Staunton interpretará a Elizabeth II y además se espera que aparezca el personaje de Diana de Gales.

Creada y escrita por Peter Morgan es considerada la producción de televisión más cara jamás realizada.

The Last Czar

La serie de seis episodios cuenta parte de la historia de la familia Romanov, asesinada en 1917 durante la revolución bolchevique.

Esta producción documenta el momento en el que Nicolás II, conocido como el último zar, asciende al trono ruso, la revolución en este país, la manera en la que el mandatario vivía junto a su esposa y a sus cinco hijos y el asesinato de familia entera en un sangriento evento que un siglo más tarde sigue llamando la atención.

Serie de Netflix, dirigida por Adrian J. McDowall, cuenta con las actuaciones de Robert Jack, Susanna Herbert y Ben Cartwright.

Diana: In Her Own Words

Diana de Gales ha sido una de las princesas más queridas de la historia, pero su vida no fue color de rosa y tuvo que batallar contra la presión que le imponía la familia real británica, las infidelidades de su esposo y hasta la bulimia.

El documental ofrece una mirada espontánea e íntima de la princesa Diana a través de imágenes de archivo y grabaciones personales. Fue transmitido en el Reino Unido en 2017 y está disponible en Netflix.

“Diana: In Her Own Words” es una producción de Kaboom Film y Television del Reino Unido.

The Last Kingdom

Es una serie de cuatro temporadas que está basada en “Saxon Stories”, las novelas del autor inglés Bernard Cornwell.

Disponible a través de Netflix. Amazon y BBC, “The Last Kingdom” se desarrolla a finales del siglo IX d.C., cuando Inglaterra se divide en siete reinos. Mientras el rey Alfred el Grande defiende su reino de los invasores nórdicos, Uhtred busca reclamar su derecho de nacimiento ancestral.

La serie cuenta con las actuaciones estelares de Alexander Dreymon, Emily Cox y David Dawson.

Reign

Original de CW y ahora disponible en Netflix, esta serie se considera un drama romántico de ficción. En sus cuatro temporadas cuenta la vida de María Estuardo, reina de Escocia.

La narrativa comienza en 1557, cuando la protagonista abandona el convento en el que había permanecido por varios años para casarse con Francisco II de Francia. El propósito de la unión va más allá de lo romántico y lo que busca es sellar una alianza entre Francia y Escocia para así luchar contra Inglaterra. La trama va enredándose entre romances e intrigas.

The Tudors

La serie muestra el reinado del rey Henry VIII en una Inglaterra del siglo XVI. El monarca se caracterizó por su apasionada vida amorosa. Tuvo siete esposas y seis de ellas tuvieron finales desafortunados.

“The Tudors” contó con el trabajo del veterano guionista inglés Michael Hirst, quien por 28 episodios enlazó episodios históricos con situaciones de ficción.

Actores de la talla de Jonathan Rhys Meyers, Sam Neill, Henry Cavill, Natalie Dormer y el cantante Joss Stone dieron vida a algunos de los personajes más importantes de la serie.

Victoria

Jenna Coleman interpreta a la reina Victoria, quien asciende al trono británico con tan solo 18 años y más adelante contrae matrimonio con el príncipe Albert.

La trama no solo muestra a Victoria en su papel de soberana sino también como esposa y madre, además de la estrecha relación que mantuvo con el primer ministro, Lord Melbourne.

Puedes ver sus tres temporadas a través de Amazon Prime.

Versailles

El lujoso palacio que el rey Luis XIV de Francia se empeñó en crear es pieza clave en esta serie de la BBC disponible en Netflix.

El ostentoso palacio que hoy día es un atractivo turístico, fue alguna vez un pabellón de caza real que se modificó para que fuera hogar del monarca también conocido como “el rey sol”.

La serie fue rodada en Francia a principios de 2015 y estrenada en noviembre de ese mismo año. Recibió críticas por haber sido filmada en inglés a pesar de contar la historia de un periodo importante de Francia.

Cuenta con tres temporadas y fue protagonizada por George Blagden, Alexander Vlahos y Tygh Runyan.

The Royal House of Windsor

Un documental que cuenta la historia de la familia real británica, desde sus orígenes en Sajonia-Coburgo-Gothas hasta su transformación en la Casa de Windsor.

A través de material de archivo nunca antes visto y múltiples documentos históricos, el televidente puede conocer momentos tan importantes como la abdicación del rey Edward VIII hasta la muerte de la princesa Diana y sus efectos en la familia.

The Windsors

No se trata de una producción histórica, sino de una parodia escrita por los cocreadores de la serie de comedia “Star Stories”.

En sus tres temporadas, “The Windsor” se encarga de mostrar a una familia real británica viviendo situaciones en ocasiones inverosímiles, pero que al final la saca de ese velo de perfección y glamour que ha tenido por décadas.