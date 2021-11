Al igual que lo hicieron hace diez años cuando se enamoraron en la pista de baile, la puertorriqueña Adamari López y el español Toni Costa se lucieron nuevamente en sincronía al bailar un medley de diferentes ritmos en la gala de esta noche del domingo, del programa “Así se baila”, de Telemundo.

Con un vestido en lentejuelas negras y rojas, que formaban unas flores, la presentadora y jurado del “reality show” se unió en la pista de baile a su ex pareja para bailar una coreografía que comenzó con un ritmo de flamenco que luego pasó a ser un tango, en los que la pareja de baile mostró gran ritmo y coordinación. La canción pasó a un ritmo tropical, y cerró con un ritmo más suave, usando la pista de la balada “Solamente tú” de Pablo Alborán.

En todo momento, ambos lucieron serios y muy concentrados. Los pasos de baile, unido a las diferentes tomas que presentaron los realizadores dejaron ver el buen estado de forma en los que están tanto López, como Costa. De hecho, Costa lució una camisilla blanca y pantalón negro, que hacía juego con unos tirantes negros y dejaba ver la musculatura de sus brazos.

Justo en el momento final del baile, apareció en tarima la hija de ambos, Alaïa, vestida con un traje en juego al de su madre, y quien se unió a sus padres en una difícil pirueta. Mientras Costa sostenía en sus hombros a López, la niña se agarró de los pies de su madre y su padre comenzó a girar en un mismo punto.

Al finalizar, ambos padres tomaron de la mano a la niña y agradecieron al público sus aplausos. En ningún momento hubo un gesto de complicidad entre la presentadora y el bailarín.

La presentadora del programa, Jacqueline Bracamontes, pidió al público un aplauso para ambos mencionando que “dieron cátedra de madurez y de baile, al estar en esta pista los tres juntos. Gracias por regalarnos este momento. Pero, les tengo que decir algo. Si alguien se robó el show fue Alaïa, la princesa”, añadió la mexicana mientras Costa sostenía en sus brazos a la niña de seis años.

“¿Cómo tre sentiste bailando con papi y mami?”, le preguntó Bracamontes a Alaïa, quien contestó tímidamente con un “Bien”. Luego, la presentadora le preguntó “¿Y cómo lo hicieron ellos?”, a lo que la niña respondió “Súper bien”.

Más adelante, Bracamontes preguntó a la artista puertorriqueña cómo se había sentido durante la semana en la que practicaron el baile y del resultado final. “Muy feliz. Creo que en el primer ‘show’ lo dije, que si bailaba con alguien, me encantaría bailar con Toni. Creo que fue una linda experiencia hace 10 años atrás, cuando tuvimos la oportunidad de compartir una pista de baile y de eso nació esta princesa que está aquí”, expresó la presentadora del programa “Hoy día”. “Agradezco a la producción que me diera la oportunidad de bailar con él y sobre todo por Alaïa, que nunca habíamos bailado los tres juntos”, exclamó López, mientras que Costa añadió “En casa sí”, en referencia de que habían bailado juntos en su hogar, pero no frente al público y en la televisión.

Por su parte, Costa también se expresó agradecido por Telemundo por haberle dado la oportunidad de participar del programa y de bailar junto a su expareja. “Súper especial la oportunidad que me dio Telemundo de realizar un sueño, que es bailar con las dos. Para tener un momento único para toda la vida”, mencionó el español. “Ha sido un proceso duro de ensayo, pero Adamari es excelente profesional, sabía que podía dar lo máximo aquí en la pista y creo que hemos hecho un buen espectáculo para todos y que le haya gustado”. López y Costa, anunciaron su separación a mediados de este año.

Durante el pasado programa del domingo, 21 de noviembre, López afirmó que tal y como había expresado al principio del concurso, le pidió a la producción que le permitieran bailar con el padre de su hija. “Estoy feliz de que yo también voy a estar en la pista de ‘Así se baila’”, dijo López la semana pasada. “No sé si recuerdan que al principio del ‘show’ había comentado que me gustaría bailar con Toni y la sorpresa es que vamos a bailar juntitos la próxima semana”, adelantó.

“Así fue como nos conocimos, yo creo que así puede ser un buen cierre para nosotros”, añadió.

Las reacciones a su anuncio no se hicieron esperar. Bracamontes, quien es madre de seis hijos, no pudo evitar acordarse en ese momento de la hija de ambos. “Alaïa va a estar feliz, eso es lo único que sé”, expresó la animadora. López agregó: “Yo sé que sí”.

López y Costa se conocieron y enamoraron en el programa en el programa “Mira quién baile”, de Univisión. Fruto de esa relación nació Alaïa.

Gala dominical

El programa de “Así se baila” de la noche del domingo contó con la participación de las últimas parejas que quedan en la competencia que termina el próximo domingo, 5 de diciembre. Los primeros en moverse al ritmo de la canción “Mambo No. 5″ fue la pareja compuesta por los hermanos Samadhi y Adriano Zendeja, quienes ya habían pasado a la gran final.

Acto seguido, tomó la pista Sandra Itzel y Adrián Di Monte, quienes bailaron la canción “Si una vez”, de la fenecida Selena. Ambos también ya habían pasado a la final del “reality”. Al finalizar la coreografía, esta pareja que anunció su divorcio el pasado mes de agosto, se abrazaron y se besaron intensamente, lo que provocó el aplauso y los gritos del público. Su participación, provocó el halago del jurado, quienes dejaron claro que eran los mejores que bailaban en la competencia y que merecían ser los ganadores.

La pareja compuesta por el padre e hija, Gregorio y Luna Pernía fueron anunciados como la tercera pareja que participará de la gran final de “Así se baile”. Luego de eso, bailaron al ritmo de una sabrosa salsa, lo que provocó los gritos de alegría de parte de Christian de la Fuente, uno de los integrantes del jurado.

La cantante mexicana Paulina Rubio tuvo a su cargo una presentación musical donde interpretó su nuevo tema “Yo soy”. Con este nuevo trabajo, la “chica dorada” celebra sus 40 años de carrera artística.

Más adelante, la pareja compuesta por Lorenzo Méndez y Jessica Díaz fueron nombrados como la cuarta pareja que participará de la gran final. Estos superaron al dúo compuesto por el actor mexicano Polo Monárrez y Valeria Sandoval, quienes se despidieron del público con un último baile.

Las cuatro parejas restantes bailaron nuevamente, buscando ganarse la aprobación del público, quienes comenzaron inmediatamente a votar por su pareja favorito, cuyos resultados se conocerán el próximo domingo.