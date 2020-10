Después de tres años de ausencia, Adele reapareció este sábado 24 de octubre del 2020, para presentar una nueva edición del program Saturday Night Live, mítico programa estadounidense en el que estuvo por última vez en el 2008. Lo hizo en calidad de anfitriona. Allí, además de mostrar sus dotes de comediante, la artista de 32 años habló de su cambio de ‘look’ y cantó un par de temas. Según los críticos, Adele dio paso al mejor episodio de la temporada hasta ahora. En una de sus intervenciones, la cantante británica mencionó que lo que más le preocupaba a la hora de presentarse en el SNL era “maldecir accidentalmente como un marinero” en la televisión en directo, ya que es conocida, además, por ser amiga de las malas palabras.

“Estoy muy contenta de finalmente poder ser anfitriona de este ‘show’, porque no solo lo amo, sino porque además es el programa que impulsó mi carrera en los Estados Unidos, hace 12 años. Cuando Tina Fey interpretó a Sarah Palin mucha gente encendió el televisor para mirar, y el resto es historia”, recordó. Sobre su nuevo ‘look’, bromeó: ‘sé que me veo muy, muy diferente desde la última vez que me viste. Pero en realidad, debido a todas las restricciones de covid ... tuve que viajar ligero y solo pude traer la mitad de mí’. Tras su presentación, decenas de internautas celebraron el regreso de Adele a la televisión. Sobre su nuevo material discográfico dijo: “mi álbum no está terminado”. Añadió, además, que prefiere concentrarse en una sola cosa.