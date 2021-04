Por primera vez en la historia del “reality” “Mira quién baila All Stars” de la cadena Univision, anoche fueron dos los ganadores de la competencia de baile. La puertorriqueña Aleyda Ortiz logró obtener el premio “al favorito del público”, mientras que el chef Yisus Díaz fue nombrado por los jueces como el ganador de la edición 2021.

La semana pasada, una vez se dieron a conocer los nombres de los cuatro finalistas -Ortiz, La Bronca, Díaz y Roberto Hernández- los presentadores Chinquinquirá Delgado y Borja Voces informaron que desde ese momento el público podría votar por su favorito, aunque no elegirían al gran ganador de la noche.

El premio “al favorito del público” consistía en la entrega de $10 mil para la fundación por la cual el artista bailaba. En el caso de la modelo y presentadora de televisión, representaba al Hogar Ruth para Mujeres Maltratadas, una organización comunitaria dedicada a promover los derechos humanos y ofrecer espacios de convivencia seguros y solidarios que salvan las vidas de mujeres, niñas y niños.

“El corazón no me cabía en el pecho. Decir que lo dejé todo en esa pista se queda corto. Y estoy muy emocionada porque siento que llegué a donde quería, hasta todos su hogares y ustedes me abrieron las puertas. Gracias con todo mi corazón por eso”, escribió la ganadora de “Nuestra belleza latina” en 2014.

A diferencia de otros años, por la emergencia sanitaria del COVID-19, el programa final fue pregrabado. El anuncio del premio especial de Ortiz fue durante la tranmisión de “Sal y pimienta” conducido por Lourdes Stephen y Jomari Goyso.

Este años el panel de jueces estuvo compuesto por la modelo puertorriqueña Dayanara Torres y el coreógrafo estadounidense Casper Smart, quienes esta vez estuvieron acompañados por la artista mexicana Patricia Manterola.