En marzo pasado la pandemia tomó por sorpresa a Ana Isabelle mientras estaba en Puerto Rico ensayando para la obra “In The Heights”, que estaba programada para estrenarse varias semanas más tarde. Desde ese momento, la cantante tuvo que permanecer en la isla debido a que varios compromisos de trabajo que tenía en Nueva York, donde vive hace nueve años, fueron pospuestos.

“En un principio fue un shock. Pero lo bueno que tengo es que puedo hacer un cambio mental rápidamente. Soy una persona de mucha fe, que siempre busco lo positivo de todo y pienso que Dios nunca nos abandona”, comentó Ana Isabelle. “Esos momentos difíciles que pasé los convertí en oportunidades”.

Y es que, a pocos meses de estar en plena pandemia, la cantante fue llamada por ABC Puerto Rico para formar parte del especial “ABC Family Sing Along” donde interpretó la canción “Let It Go”, de la película de Disney “Frozen”. Además de eso, hace una semana fue la anfitriona de la antesala a los Premios Emmy, también transmitidos por ABC.

Ahora, la cadena televisiva anunció que Ana Isabelle se unirá al programa “Primetime”, junto al equipo de anfitriones Carlos McConnie y Kimberly Santiago, que estrenará su nueva temporada el próximo 5 de octubre. Este programa resaltará lo mejor de Puerto Rico, además de ofrecer lo más “trendy” del país y las mejores actividades e ideas para disfrutar desde casa.

“'Primetime' es el programa que comienza lo mejor de nuestra programación nocturna. Inciará a las 7:00 p.m. y tendrá ahora un formato de media hora. Queremos que vuelva a ser algo fresco, dinámico, que sea un programa con unos contenidos que se van a disfrutar en ‘social media’, en la página web o en televisión y que le den alegría a todo el que lo vea", comentó Pedro Rúa Jovet, gerente general de ABC Puerto Rico. “Queremos que sea como un oasis dentro de todo el diario vivir y donde el público pueda pasar un buen rato junto a Ana Isabelle, Kimberly Santiago y Carlos McConnie”.

Gran oportunidad

Para la artista puertorriqueña, estar en la televisión nuevamente es un reto y una manera de reconectar con el público y con sus raíces. “Esta oportunidad representa para mí reconectar con mi país, y ser parte de un proyecto en el que creo, y que va a ser algo de mucha conexión con mis raíces, ya que hace un tiempo estaba fuera de Puerto Rico”, mencionó con gran entusiasmo la cantante, quien trabaja en estos momentos en una producción musical para la cual ya grabó una canción. “Estoy aprendiendo muchísimo y regresando a mis inicios como comunicadora, que fue lo que estudié en la universidad. Estoy aportando un poco al concepto del programa, porque vengo con nuevas ideas y me gusta revolucionar siempre donde piso”.

En el caso de Carlos McConnie, quien forma parte del programa desde sus inicios, entiende que el nuevo formato será todo un éxito y será del agrado de los televidentes. “Como programa netamente puertorriqueño, ‘Primetime’ es un concepto dinámico que se ajusta a las realidades y tendencias de los televidentes”, añadió el animador en un comunicado. “La flexibilidad del espacio es por diseño, parte de nuestro compromiso con la implantación de nuevas propuestas y formatos actualizados que mejor atienden los gustos de nuestro público, sin sacrificar el valor de entretenimiento. Estoy muy emocionado de volver a esta nueva temporada justo a Kimberly y ahora con Ana Isabelle”.

Por su parte, la periodista Kimberly Santiago indicó estar emocionada con el nuevo contenido que estará presentando. “Puerto Rico ha enfrentado mucha adversidad recientemente, pero ‘Primetime’ ha sido y continuará siendo un punto de alegría para que nuestra gente se divierta, entretenga y que se distraiga de tantas malas noticias”, comentó Santiago en declaraciones escritas. “Estoy feliz y agradecida con la familia de ABC Puerto Rico por la oportunidad de poder regresar luego de todo lo que hemos pasado, con el apoyo de excelentes profesionales como lo son mis compañeros Carlos y Ana. ‘Primetime’ será ese bálsamo nocturno para todos los televidentes”.

Producir localmente

A pesar de los altos costos que conlleva la creación de una producción local, Rúa Jover comenta que vale la pena el esfuerzo y el dinero invertido. “Producir localmente la programación es probablemente cinco a seis veces más caro que comprar programas enlatados. Entendemos esos retos, y sabemos que cuesta dinero producir”, añadió el empresario. “Pero nosotros estamos claros que una de las claves de nuestro éxito es producir localmente y estamos tratando, cueste lo que cueste, contra viento y marea, contra pandemias y contra todos los retos que enfrentamos de producir más programación local y hacérsela llegar a todo nuestro público. Apostamos a la programación local, aunque tenga un presupuesto comparativamente más alto”.

A la espera del estreno de “West Side Story”

Ana Isabelle participó en la filmación de la película “West Side Story”, dirigida por Steven Spielberg, que estaba en agenda para ser estrenada en diciembre de este año. Sin embargo, recientemente el director anunció que el estreno se pospuso un año completo y ahora la nueva fecha será el 10 de diciembre de 2021.

A pesar del éxito y la trayectoria que ha tenido el director de películas como “E.T.” y “Schindler’s List”, entre tantas otras, según Ana Isabelle, Spielberg es una persona cercana, accesible y muy detallista. “Durante la cuarentena he hecho dos llamadas a través de Zoom con nuestro querido Steven. Él quería que antes de que el elenco escuchara la noticia de la posposición por los periódicos, nos lo quería dejar saber directamente”, mencionó la actriz que hace el personaje de Rosalía y quien confesó que todavía no ha visto la película. “Él es un caballero, un profesional y un ser humano maravilloso. Por eso nos llamó para darnos la noticia de que estaba tomando la decisión de retrasar el lanzamiento. Cosa que yo estoy totalmente de acuerdo y a pesar de que me hubiera encantado que la película saliera ya, para poder verla y disfrutarla con mi familia, la realidad es que nosotros queremos que todo el trabajo que hicimos por seis meses pueda ser visto por el mundo entero y que la película tenga la atención que se merece a nivel mundial. Porque esta es una película para ser número uno en el mundo”.