View this post on Instagram

Feliz de compartir con ustedes que hoy me uno a @la_noche_es_nuestra por @megatvpr ✨ En mis inicios trabajé en dos programas de tv y me llena de ilusión aprovechar mi tiempo en PR para traerles lo mejor en cine, tv y Broadway. ¿Qué me dicen de mis looks a los 16? y mis cejitas? 🤣🥵 He evolucionado, gracias Dios 🙌🏻😂. .. ⭐️Los Veo esta Noche, entrevisto en exclusiva a una amiga estrella de Broadway⭐️