El presentador Andrés Waldemar se despide de su papel como animador en el programa de televisión “La Bóveda de Teleonce”, que transmite por TeleOnce, después de haber trabajado en esta posición durante casi año y haber transmitido el programa de lunes a viernes a las 8:00 p.m.

“Ha sido una jornada hermosa donde he conectado con el público de una manera distinta. Es bien agradable ganarse el corazón de la gente, cada muestra de cariño donde quiera que me paro es gratificante y especial. TeleOnce fue una gran escuela para mí. Agradezco de todo corazón a la gerencia y la producción por esta oportunidad de colarme todas las noches por la pantalla chica, ganándome el respeto del público televidente”, expresó el presentador a través de un comunicado de prensa.

Esta información trasciende luego de que ayer TeleOnce afirmara la integración del comediante y presentador Danilo Beauchamp como parte del elenco que estaba conformado por Andrés Waldemar, Andrea Rivera, Alexandra Pomales y Finito.

“El mayor de los éxitos para todos los compañeros del canal, que son una cantera de talento increíble, desde los técnicos, la producción y los demás compañeros que componen el equipo, maquillaje, modelos, animadores, seguridad y los más importantes, el personal de mantenimiento. No me cabe la menor duda de que continuarán teniendo éxito porque son gente buena, de un corazón especial. Le pido siempre a Dios que sigan existiendo talleres como este para que nuestro talento local, no tenga que salir de su país, buscando mejores oportunidades de progreso”, agregó el artista, quien también utilizó sus redes sociales para difundir el mensaje.

El también cantante expresó que dedicará más tiempo a su principal proyecto de vida y el más importante, su carrera musical. Sin embargo, no afirma si, en efecto, su salida se debe a que culminó su contrato ante la llegada de Beauchamp.

“Exhorto al pueblo de Puerto Rico, a que continúen viendo y apoyando la programación local. Son muchos los hogares que dependen de este taller de trabajo para asegurar que llegue a la mesa el pan nuestro de cada día. Siempre agradecido con TeleOnce en tener la visión y darme la primera oportunidad en televisión. Mis compañeros son una gran familia, a los que llevaré siempre en mi corazón. No dejen de apoyarlos. Ellos lo necesitan”, puntualizó el artista, quien antes de darse la oportuidad como presentador en este canal, anunció su salida de la orquesta Apollo Sound, a la que perteneció por 13 años.

“La televisión fue un gran proyecto que puso Dios en mis manos. Yo no lo esperaba, no lo busqué y así lo recibí como una puerta que abrió Dios en obediencia a su palabra, con la mayor responsabilidad y el profesionalismo que requiere el oficio de trabajar para televisión nacional. Pero, siempre estuve claro que era solo una temporada. Sin temor a equivocarme, fue la plataforma idónea para seguir despuntando en mi carrera artística y darme a conocer en otra faceta que nadie sabía. La vida se trata de eso, etapas, procesos y constante crecimiento. Probamos una vez más de qué estamos hecho. Logramos el objetivo y seguimos pa’ lante abrazando nuevas oportunidades”, finalizó Andrés Waldemar, quien fue secretario de Recreación y Deportes para el 2017.