Desde que tenía siete años, la comunicadora puertorriqueña, Astrid Rivera, contó a El Nuevo Día que se paraba frente al espejo con un cepillo como micrófono, movía su cabello de un lado para el otro e imaginaba que reportaba un acontecimiento importante. A esa edad, la periodista de 37 años nacida en Mayagüez y criada en Hormigueros tenía un sueño, pero no sabía dónde ni cuándo lo cumpliría.

Rivera, quien actualmente se desempeña como reportera de “Despierta América” y copresentadora de “Sin Rollo Extra”, cursó estudios en el Centro Residencial de Oportunidades Educativas en Mayagüez (CROEM) e ingresó al programa de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez a los 16 años. Por ser menor de edad, su papá, Francisco Javier Rivera, para ese entonces alcalde de Hormigueros, no la dejó matricularse en la Universidad del Sagrado Corazón, en Santurce, donde estudiaría Periodismo.

Después de dos años, finalmente, la comunicadora llegó a la institución santurcina y con ello, uno de los momentos más difíciles que le ha tocado vivir. A través de una entrevista virtual, la boricua, quien se encuentra en la isla para participar de los Premios Juventud 2022, recordó cuando su papá fue suspendido de empleo y sueldo, y hallado culpable por dos casos de corrupción.

“Yo no tenía quién me pagara los estudios y decidí irme al Army, soy veterana de guerra. Estuve ocho años, así que terminé Periodismo en Carolina del Norte, en una universidad que se llama Campbell University. Y yo siempre decía ‘no importa dónde yo esté o dónde Dios me ponga, yo voy a hacer periodismo’. Y eso fue lo que empecé a hacer en el Army, aunque mi trabajo era otra cosa, cuando salía en las tardes, me iba a un periódico que ellos tenían a escribir”, narró.

Tras haber completado sus estudios en Campbell University y un internado en Telemundo 47, Rivera regresó a la isla donde asistió a un curso de repostería para poder vender cupcakes y sostener a su hijo de un año. Tiempo después, su actual esposo, la confrontó con una pregunta.

“¿Qué tú quieres ser cuando seas grande?”, le cuestionó quien para aquel tiempo era solo un amigo. “Fue como un antes y un después, porque de alguna manera me había perdido en el proceso. Comencé a llorar y él me dice ‘¿por qué lloras?’. Y yo le dije ‘porque yo quiero trabajar en televisión, es lo que siempre he querido hacer’. Y él me dice ‘pues si tú quieres hacer televisión, enfócate’”, continuó.

Aquella interrogante supuso un despertar en la vida de la hormiguereña, quien regresó a Miami para hacer una maestría y para trabajar con el reconocido periodista colombiano, Julio Sánchez Cristo. Esa experiencia laboral, de alguna forma u otra, le abrió la puerta que la condujo a cumplir su sueño, aparecer frente a las cámaras de “Despierta América”.

“Yo sabía que mi actual jefa iba a estar en una conferencia donde también me tocaba exponer. Fui, me le presenté y le dije que yo trabajaba con Julio y cuando ella lo supo le brillaron los ojos porque es colombiana y sabe quién es ese hombre. Aproveché esa oportunidad para pedirle trabajo”, relató.

Tras tres meses sin recibir noticias, Rivera llegó a los estudios de Univisión para trabajar en el programa mañanero, también conocido como “la casita más feliz de la televisión” con la promesa de que, si brillaba como productora, eventualmente, brillaría como reportera. A modo de broma, la puertorriqueña dijo que en la primera semana había conseguido cerca de cuatro exclusivas.

Ese mismo año uno de los reporteros de “Despierta América” no pudo llegar a una asignación y Rivera asumió la responsabilidad: entrevistar al actor de Hollywood, Demián Bichir. Desde entonces, dejó el cargo de productora para dedicarse a presentar entrevistas, investigaciones y especiales.

“Todas las semanas yo envío un ‘email’ con todos los temas que yo entiendo podemos hacer, la producción los aprueba y yo empiezo a producir. Yo hago todo, o sea, no edito ni nada, pero sí escribo mis notas y estoy pendiente a cada detalle. Ojo, cuando uno es reportero, periodista, talento de televisión, uno tiene que hacer de todo”, enfatizó.

“Sigue siendo mi papá”

Sobre cómo le afectaron los dos casos de corrupción de su papá, Rivera explicó que, en la vida, todas las decisiones que se toman en la familia, aunque sean individuales, afectan el entorno.

“Me afectó desde el principio porque, a mí, en la escuela me molestaban, de alguna manera me decían ‘tú sacas buenas notas porque eres hija del alcalde’. A mí me achacaban el éxito por el título de mi papá, lo cual yo siempre lo vi injusto”, demandó.

Por esta misma razón, Rivera lamentó no haber ejercido la profesión del periodismo en Puerto Rico.

“Ahora tengo otra mentalidad, pero en aquel momento dime tú, cómo yo cubría un caso de corrupción teniendo el sentimiento a flor de piel. Estaba mi trabajo, que era mi responsabilidad, pero al mismo tiempo estaba la parte de yo sentir demasiada empatía por lo que yo había vivido, porque no fue fácil el proceso. Que creo en la justicia, sí. Él (su papá) cometió un delito y tuvo que pagar por eso, pero al final del día sigue siendo mi papá”, expresó.

Su amistad con Andrea De Castro

Tiempo después, el exsenador Jorge de Castro Font tuvo que cumplir cinco años de prisión por fraude, extorsión y lavado de dinero. Durante todo el proceso, Rivera se enfocó en Andrea y, mediante la red social Twitter, pudo apoyarla y ponerse a su disposición.

“Le dije ‘Andrea, quiero hablar contigo porque tú y yo tenemos mucho en común’. A mí no me atacaban como a Andrea. Yo no tenía la misma posición de ella en cuanto a la parte pública, pero yo veía cómo la atacaban y cómo ella se defendía y de alguna manera yo fui soporte para ella y le explicaba cómo yo había podido lograr las cosas”, narró.

¿Cúál fue el mayor consejo que le diste a Andrea en todo el proceso?, le preguntamos.

“Andrea, no importa lo que pase es tu papá y el amor que tú sientes por tu papá y tu papá siente por ti nunca va a cambiar”, respondió.