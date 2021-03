La salud del payaso y actor Ricardo González “Cepillín” se ha complicado. Ayer en la tarde fue ingresado a terapia intensiva por insuficiencia cardíaca y neumonía, así lo confirmó al teléfono su hijo Ricardo. De la misma forma, el hijo del artista de 75 años reveló que durante la intervención quirúrgica que le realizaron en la espalda, encontraron tejido con cáncer.

“Esto se da después de una operación tan fuerte que tuvo y es a lo que siempre le teníamos miedo nosotros por su antecedente de infartos y demás”, dijo Ricardo a El Universal, de México. “Ojalá y pueda salir adelante, están haciendo todo lo posible por mejorarle su ritmo cardiaco y lograr contener esta neumonía”, detalló.

El hijo del presentador pasó la mañana con “Cepillín”. Al respecto compartió que estuvo somnoliento. “Le veíamos el pecho pesado y pensabamos que era su flema nada más y pues no”, relató. Cepillín habría sido ingresado a terapia intensiva entre las 4:00 y 5:00 p.m. de ayer domingo. El proceso por el que ha pasado el presentador tiene ya una semana: el sábado estuvo a punto de caer por las escaleras pero alcanzó a sostenerse del barandal; a raíz del dolor que presentó fue hospitalizado el domingo y sometido a una cirugía en la que se le pusieron ocho clavos en la espina dorsal.

Inicialmente se contemplaba que lo darían de alta del hospital ubicado en Satélite el viernes o sábado y hasta ayer su hijo explicaba que sería posible llevárselo el martes. Sin embargo, ahora cambiará su situación según vaya avanzando su salud.

“Estamos todos destrozados, no esperábamos que saliera de una operación y pensábamos que estaba todo bien y pues así se puso de complicado”, dijo Ricardo. “El pronóstico (de los doctores) es neutro, dicen que todo paciente es diferente y no me pueden dar un pronóstico”.

También detectan tejido canceroso

El hijo de esta leyenda de la televisión mexicana y de toda Latinoamérica indicó que durante el proceso quirúrgico al que fue sometido en la espalda la semana pasada, los médicos encontrar tejido canceroso. “Cuando el hospital hace la operación ve un tejido con cáncer; o sea, tiene linfoma. Entonces eso le bajó el sistema inmunológico a mi papá y por esa razón lo tuvieron que meter a terapia intensiva”, indicó a los medios.

De la misma forma, González indicó que debido a que los médicos suponían que podrían darlo de alta el martes 9 de marzo, habían programado iniciar su tratamiento contra el cáncer dentro de tres semanas. Sin embargo, su condición actual ha llevado a que todo esto se posponga hasta nuevo aviso. “Lo que se platicaba era que dentro de tres semanas iba a iniciar el tratamiento, porque acababa de ser operado, para que se recuperara un poco si había perdido algo de peso”, añadió.

Recaudación de fondos

Hace una semana, la artista mexicana Angélica Vale abrió en Go Fund Me una página para recaudar fondos para el procedimiento quirúrgico de Cepillín. “¿Cuantos latinos crecimos con Cepillin? Hoy, nos necesita. Esta en el hospital, por esta pandemia lleva un año sin trabajar y está delicado de salud. ¡Por las alegrías, las sonrisas y nuestras infancias, ayudemos a Ricardo Gonzalez, a nuestro querido Cepillin! Todo lo que se recaude, le ayudará a que su única preocupación sea su salud y seguir dándonos alegrías. ¡Gracias siempre!”, menciona la petición de ayuda, que hasta el momento ha recaudado $10,780.